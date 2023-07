Une start-up de la Colombie-Britannique découvre qu’il y a du vert dans les couches écologiques pour adultes

La première entreprise de culottes d’incontinence biodégradables en Amérique du Nord pour les personnes âgées aidera à mettre plus de vert dans les poches des gens tout en aidant les fesses à être moins rouges.

La start-up Green Giantz a conçu des slips – autrement connus sous le nom de couches pour adultes – qui sont plus absorbants, respectueux de l’environnement, économiques et ne provoquent pas d’éruptions cutanées.

Simi Rajput, co-fondateur et PDG de la société Langley, a une formation en sciences de la santé et en soins aux personnes âgées. Elle a eu l’idée en 2021 après que son fils nouveau-né ait développé des éruptions cutanées à cause des couches jetables conventionnelles.

Dans sa recherche d’alternatives, Rajput a appris que les couches conventionnelles mettent plus de 500 ans à se décomposer et contiennent 50 produits chimiques différents qui peuvent provoquer des éruptions cutanées. Elle a trouvé une couche biodégradable pour son fils, ce qui a résolu son problème d’éruption cutanée et réduit son empreinte carbone.

Cependant, elle n’a pas pu trouver d’alternative similaire pour les personnes âgées.

« Je sais que le soin des plaies d’incontinence est un énorme problème et épuise vraiment la qualité de vie de nos personnes âgées – une fois que vous avez une éruption cutanée en tant qu’aîné, la peau prend très longtemps à guérir et le plus souvent, elle empire de plus en plus », Rajput expliqué.

Les personnes âgées doivent se changer cinq à six fois par jour, a-t-elle déclaré, en raison de l’absorption actuelle des produits d’incontinence conventionnels, mais le nombre peut varier si une personne âgée est, par exemple, sur une sonde d’alimentation, ce qui peut provoquer des selles molles et nécessite de changer tout de suite. pour prévenir une éruption cutanée.

Elle estime que les changements nécessaires en une journée seront réduits de trois à quatre fois grâce à la capacité d’absorption accrue de ses slips. Cela réduit les coûts et génère moins de déchets.

« La réduction des coûts de soins des plaies et l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées » sont les principaux avantages, a-t-elle déclaré. « C’est environ 200 $ par jour pour le coût des soins des plaies par résident. »

Rajput a déclaré que son produit réduisait ce coût et pouvait aider à redonner plus de temps aux infirmières et aux soignants.

« Je voulais produire un slip jetable biodégradable sans produits chimiques et ayant presque le double de la capacité d’absorption pour minimiser les éruptions cutanées et les dermatites associées à l’humidité », a-t-elle déclaré.

Bien que son produit soit compostable pour éviter de se retrouver dans les décharges, aucune installation de compostage au Canada n’accepte les mémoires Green Giantz, a déclaré Rajput.

Mais elle a discuté avec une entreprise de la Colombie-Britannique de la possibilité de composter Green Giantz à l’avenir.

À l’heure actuelle, Green Giantz est dirigé par Rajput, son mari qui est ingénieur en mécanique et un employé dans leur entrepôt à la frontière Langley/Surrey. Elle a fréquenté l’Université Cornell et détient une maîtrise en soins de santé. Rajput est l’ancien directeur régional des opérations de BC Senior Homes et a travaillé au BC Children’s Hospital et au BC Women’s Hospital en tant que directeur des opérations dans le département de l’alimentation et de la nutrition.

Elle a dit avoir nommé l’entreprise d’après l’arborvitae géant vert, qui est facile à cultiver et généralement exempt de parasites et de maladies.

« En tant que nouvelle entreprise, et également les premières en Amérique du Nord à fournir des slips biodégradables aux personnes âgées, nous voulons être aussi résistants qu’un arbre géant vert », a expliqué Rajput. « Nous voulons servir et améliorer la qualité de vie de nos aînés et également offrir une alternative écologique. »

Green Giantz a commencé à livrer directement aux foyers de soins à travers le Canada plus tôt cette année et affine la conception en fonction des commentaires des clients.

« Le changement n’est jamais facile, c’est pourquoi nous suivons toujours les sites et comment nous pouvons les aider car les infirmières et les autres personnes sont habituées aux anciens produits », a déclaré Rajput. « Cependant, nous avons reçu une réponse extrêmement positive. Un des commentaires que nous avons reçus est de changer les onglets latéraux d’un bâton sur les onglets à une ceinture élastique pour un meilleur ajustement. Nous avons pris ces commentaires et les intégrerons et avons modifié la conception de la languette latérale pour notre prochain lot que nous fabriquerons.

Pour plus d’informations, les gens peuvent visiter greengiantz.com ou envoyer un courriel à Rajput à [email protected].

