Une start-up de cannabis pré-laminé vise un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars

Verser votre argent et votre temps durement gagnés dans une nouvelle idée d’entreprise peut être terrifiant, même pour les entrepreneurs expérimentés. Pour Lukasz Tracz et Sebastian Solano, leur deuxième tentative a failli les briser.

Tracz, 37 ans, et Solano, 38 ans, sont co-PDG et co-fondateurs de Jeeter, une marque de cannabis basée à Desert Hot Springs, en Californie, qu’ils ont lancée en 2018 avec leurs frères et sœurs – ensemble, ils font partie de deux paires de jumeaux. En seulement quatre ans, Tracz et Solano ont fait de Jeeter l’une des marques de vente au détail les plus prospères de l’industrie du cannabis, vendre plus de joints pré-laminés que toute autre marque sur le marché.

En 2019, Jeeter a réalisé un chiffre d’affaires total de 19 millions de dollars, selon la société. Ce chiffre est sur le point de grimper de façon exponentielle cette année : la société prévoit des ventes de plus de 400 millions de dollars en 2022. Pensez simplement à ce fait : Dans l’état d’origine de la marque, la Californie, les clients fument environ 3,5 millions de pré-rouleaux Jeeter chaque mois, selon la société.

Cependant, pour faire décoller Jeeter, Tracz et Solano ont déclaré à CNBC Make It qu’ils devaient apprendre certaines choses à la dure. Une série de faux départs dans une nouvelle industrie signifiait que les deux premières années d’essayer d’établir Jeeter – alors même que l’entreprise a rapporté des millions – ont été “certaines des années les plus difficiles et les pires de notre vie”, dit Solano.

Tracz ajoute qu’à un moment donné, les fondateurs ont mis en gage leurs montres et leurs voitures pour obtenir suffisamment d’argent pour couvrir la masse salariale après avoir dépensé des millions de dollars de financement avant le décollage de Jeeter.

Voici comment ils l’ont fait et pourquoi ils disent que Jeeter pourrait devenir une marque d’un milliard de dollars dans les prochaines années.