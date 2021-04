L’ère des avions électriques est peut-être encore dans des années, mais la lutte pour ce marché s’intensifie déjà. Wisk Aero, une start-up développant un avion électrique qui décolle comme un hélicoptère et vole comme un avion, a poursuivi mardi une autre start-up, Archer Aviation, l’accusant de voler des secrets commerciaux et de violer les brevets de Wisk. Le procès met en évidence un différend entre deux entreprises peu connues dans une entreprise devenue un terrain de jeu pour les milliardaires. Il enchevêtre également les géants de l’aviation et de la technologie. Wisk est une joint-venture entre Boeing et Kitty Hawk, financée par Larry Page, co-fondateur de Google. Les investisseurs d’Archer incluent United Airlines, qui est un client majeur de Boeing et prévoit d’acheter jusqu’à 200 avions à la start-up. Le marché de niche des véhicules électriques et des avions est devenu frénétique ces derniers mois, alors que les sociétés dites de chèques en blanc, qui n’ont guère plus qu’une cotation en bourse et un pot d’argent, se sont emparées d’entreprises naissantes avec peu ou pas de revenus, et encore moins. bénéfices. Les investisseurs des sociétés de chèques en blanc – officiellement connues sous le nom de sociétés d’acquisition à vocation spéciale ou SPAC – espèrent acquérir des entreprises qui, selon eux, pourraient suivre la récente trajectoire de Tesla sur le marché boursier. Pour attirer ces investisseurs, des start-ups comme Archer promettent une technologie de pointe et des plans d’affaires optimistes.

Dans son action en justice, Wisk soutient que la propriété intellectuelle qu’Archer a promue dans le cadre de sa fusion a été volée par des ingénieurs que l’entreprise a embauchés à Wisk. Déposé devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie, le procès accuse deux ingénieurs d’avoir téléchargé des milliers de fichiers contenant des conceptions et des données confidentielles avant de quitter Wisk pour rejoindre Archer. Wisk a accusé un troisième ingénieur d’avoir effacé l’historique de ses activités de son ordinateur avant de partir pour Archer. «Wisk amène ce procès pour mettre fin à un vol effronté de sa propriété intellectuelle et de ses informations confidentielles et protéger l’investissement substantiel de ressources et des années de travail acharné et d’efforts de ses employés et leur vision de l’avenir dans le transport aérien urbain», indique le procès. Archer a nié tout acte répréhensible. «Il est regrettable que Wisk s’engage dans un litige pour tenter de se détourner des problèmes commerciaux qui ont entraîné le départ de plusieurs de ses employés», a déclaré Archer dans un communiqué. «Le plaignant a soulevé ces questions il y a plus d’un an, et après les avoir examinées de manière approfondie, nous n’avons aucune raison de croire qu’une technologie propriétaire Wisk ait jamais fait son chemin chez Archer. Nous avons l’intention de nous défendre vigoureusement. » Archer a également déclaré avoir placé un employé accusé dans la poursuite en congé payé «dans le cadre d’une enquête gouvernementale et d’un mandat de perquisition délivré à l’employé, qui, selon nous, sont axés sur la conduite avant que l’employé ne rejoigne l’entreprise. Archer l’a dit et trois employés qui avaient travaillé avec l’individu avaient été assignés à comparaître dans le cadre de cette enquête et coopéraient avec les autorités.

Les poursuites en matière de propriété intellectuelle ne sont pas rares dans les secteurs en développement rapide et prometteurs – comme M. Page le sait bien. Dans un cas récent, Waymo, une société appartenant à la société mère de Google, Alphabet, a accusé l’un de ses anciens employés et Uber d’avoir volé des secrets commerciaux pour obtenir un avantage dans la course au développement de voitures autonomes. Les entreprises ont réglé l’affaire en 2018 et l’ancien employé de Waymo, Anthony Levandowski, ancien confident de M. Page, a été condamné en 2020 à 18 mois de prison. L’ancien président Donald J. Trump a gracié M. Levandowski en janvier. Archer a annoncé sa fusion en février avec un SPAC, Atlas Crest Investment, dans le cadre d’un accord qui valorisait la société à 3,8 milliards de dollars. Wisk a déclaré que ses soupçons avaient été confirmés à ce moment-là lorsque Archer avait relâché une présentation qui contenait des dessins similaires à ceux d’un dépôt de brevet Wisk. Wisk dit que son avion Cora peut faire voler une paire de passagers sur environ 25 miles à une vitesse d’environ 100 miles par heure. Archer dit qu’il développe un avion qui peut transporter jusqu’à quatre personnes sur un voyage de 60 milles, atteignant 150 mi / h. Les deux avions sont conçus pour voler de manière autonome. On ne sait pas si les préoccupations de Wisk ont ​​été soulevées dans l’évaluation d’Archer par Atlas avant que les deux ne concluent un accord. La SPAC est soutenue par une filiale de la banque d’investissement Moelis & Company, qui s’est appuyée sur ses banquiers et d’autres pour aider à contrôler Archer, le fondateur de la banque, Ken Moelis, a déclaré au New York Times dans une interview lors de l’annonce de la transaction. «Nous avions 35, 40 personnes à ce sujet – et nous avons attaqué cela comme la croissance du capital-risque ou n’importe qui d’autre», a déclaré M. Moelis. «Et nous l’avons fait vite aussi.» Une porte-parole de Moelis a refusé de commenter. Parmi les autres entreprises qui tentent de fabriquer des avions électriques, citons Joby Aviation, qui a annoncé un Accord de 6,6 milliards de dollars avec un SPAC dirigé par le co-fondateur de LinkedIn Reid Hoffman en février, et la start-up allemande Lilium, devenue publique le mois dernier en fusionnant avec un SPAC dirigé par un ancien dirigeant de General Motors, Barry Engle. Ces offres ne sont qu’une petite partie de l’activité SPAC cette année, alors que les investisseurs, les célébrités et les athlètes se sont tous précipités pour participer au nouveau jouet préféré de Wall Street. Jusqu’à présent cette année, 299 SPAC ont levé 97 milliards de dollars, selon SPAC Research – plus que dans tout 2020.