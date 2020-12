La startup informatique indienne Thalamus Irwine affirme avoir développé une solution basée sur l’intelligence artificielle et l’IoT pour compléter une enquête sérologique avec 1 crore d’échantillons de COVID-19[feminine cas dans une semaine. La société basée à Delhi s’est associée à l’ITI, un établissement public, pour héberger ses données et a également fait une preuve de concept avec l’entreprise du secteur public.

«Nous avons développé un système basé sur l’intelligence artificielle (IA) pour analyser les échantillons testés pour COVID-19[feminine en quelques microsecondes. Nous connectons notre plate-forme AI-Internet of Things (IoT), Garuda, à notre appareil partenaire qui analyse les données en temps réel. Grâce à notre technologie, nous pouvons mener une enquête sérologique avec 1 crore d’échantillons réels en une semaine », a déclaré Rishabh Sharma, président de Thalamus Irwine.

L’enquête sérologique ou les études de séroprévalence sont basées sur l’analyse des anticorps collectés par prélèvement sanguin. Sharma a déclaré que les données peuvent être extrapolées sur une large population et comprendre le mouvement des coronavirus à travers le pays. « Le test d’anticorps montre si une personne est infectée par le virus ou si elle a été infectée dans le passé. Il peut aider à détecter l’exposition à COVID-19[feminine chez les personnes asymptomatiques également. Cette enquête peut également être utilisée pour hiérarchiser la distribution des vaccins « , a déclaré Sharma. La société s’est associée à la société de biotechnologie coréenne Boditech Med Incorporated pour le matériel qui peut être déployé pour effectuer le test à l’aide d’échantillons de sang.

Sharma a déclaré que la technologie Thalamus Irwine a converti l’appareil de Boditech en un appareil IoT et l’a relié à la plate-forme d’IA pour l’analyse des données collectées en quelques microsecondes. «Nous sommes également en pourparlers avec d’autres entreprises pour relier leur appareil à notre plate-forme Garuda», a déclaré Sharma. ITI affirme que Thalamus Irwine est le plus rapide du monde COVID-19[feminine enquête sérologique. Les données collectées par Thalamus Irwine seront hébergées sur des centres de données ITI. «Nous sommes heureux de devenir le partenaire officiel de l’infrastructure de données de Garuda car lorsque nous combinons le backend IoT et AI de Garuda avec nos installations de centre de données de pointe, ce que nous avons à portée de main est l’un des plus rapides au monde. COVID-19[feminine plateformes d’enquête sérologique. De plus, c’est la seule plate-forme compatible avec l’IA et l’IoT qui peut effectuer des enquêtes sérologiques à grande échelle sur 1 crore de personnes en seulement 1 semaine avec plus de 12000 nœuds de calcul « , a commenté le président et directeur général de l’ITI, RM Agrawal.

Agrawal a déclaré que Garuda a également été intégré à Aadhaar via les services Aadhaar d’ITI. « Nous continuons à trouver de nouveaux cas d’utilisation », a-t-il déclaré. Sharma a déclaré que l’appareil de test sur le terrain ne pouvait être utilisé que par un phlébotomiste. Le test vérifie les anticorps IgG et IgM. Les anticorps IgM sont les premiers anticorps produits par le système immunitaire lorsqu’un virus attaque un corps humain et les IgG sont positives après la fin de l’infection.

« Pour atteindre l’échelle de 1 crore de tests, nous devons faire fonctionner 12 000 nœuds ou appareils pendant sept heures par jour. La technologie peut détecter séparément un plus grand nombre de problèmes de santé des individus. Cela peut aider le gouvernement à comprendre la carte sanitaire du pays en un Le test détecte également la charge virale chez les individus et aide à préparer une base de données de donneurs potentiels pour la thérapie par plasma. Toutes les données seront hébergées en toute sécurité dans les centres de données ITI », a-t-il déclaré. Sharma a déclaré que le coût du test sera d’environ 1000 Rs par individu, mais que l’analyse des données en temps réel peut aider le gouvernement ou les grandes organisations à planifier leur stratégie autour de la COVID-19[feminine pandémie.

« Le prix des appareils peut être encore abaissé si nous commençons à les fabriquer dans le pays. Le coût dépend également d’un certain nombre de facteurs comme le coût d’hébergement du serveur. Nous avons fixé un certain seuil. Si nous atteignons ce seuil, nous pouvons commencer fabrication du matériel en Inde. J’ai déjà des approbations en place pour faire fabriquer les appareils en Inde », a déclaré Sharma.