La startup américaine Orbit Fab prévoit de mettre en place dès 2025 un service exceptionnel de ravitaillement de satellites en orbite géosynchrone autour de la Terre. L’idée est de pouvoir augmenter la durée de vie de ces satellites, jusqu’à présent limitée par leur durée de vie initiale. charge de carburant. L’idée est de les ravitailler en hydrazine, un composé chimique à base d’azote et d’hydrogène, qui se présente sous la forme d’un liquide incolore. Cependant, James Bultitude, CTO d’Orbit Fab, a commenté : « Notre feuille de route technologique comprend des propulseurs chimiques traditionnels comme l’hydrazine, des carburants de propulsion électrique comme le xénon et le krypton, et des propulseurs « verts » comme [High Test Peroxide].”

Pour être ravitaillés, les satellites devront disposer d’un orifice de ravitaillement dédié, au lieu de la vanne de remplissage traditionnelle. Quant aux prix de cette station-service spatiale, ils sont sans surprise hors de ce monde, à hauteur de 20 millions de dollars pour une livraison allant jusqu’à 100 kg. Mais cela revient toujours beaucoup moins cher que de lancer un tout nouveau satellite, tout en polluant encore plus le ciel.

Aujourd’hui, il existe des milliers de satellites dans l’espace, dont beaucoup sont devenus obsolètes au fil du temps. Chaque année, plus de 1 000 nouveaux satellites sont mis en orbite, servant principalement le domaine des télécommunications.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici