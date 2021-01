À partir de cette semaine, de nouvelles règles en Allemagne signifient que les masques médicaux – tels que les masques FFP2 ou les masques chirurgicaux – sont désormais obligatoires dans les transports en commun et dans les supermarchés.

«Your Mask» a été fondée en avril de l’année dernière et n’a commencé sa production qu’en novembre. En avril, ils espèrent avoir une production de 24 heures, avec l’objectif de produire 250 000 masques par jour.

Mataty Erdinc, est le PDG de ‘Your Mask’:

« Ce ne sera pas suffisant pour toute l’Allemagne. Mais nous faisons notre part. Bien sûr, nous voulons être en mesure de dire que nous produisons autant que possible pour faire en sorte que le plus de gens possible puissent obtenir les masques et être protégés. Nous faisons notre part contre le coronavirus. » .

Il poursuit: « Je dis toujours que tout est possible. Il suffit de le vouloir. Mais je savais simplement que la demande serait là. Et maintenant nous sommes heureux d’être arrivés à ce point. »

Regardez le rapport complet d’Euronews dans le lecteur ci-dessus.