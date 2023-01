Une star ukrainienne de la dynamophilie tuée dans les combats de Donetsk

Andrey Dmitriev est décédé près de Bakhmut/Artyomovsk, selon des responsables

La Fédération ukrainienne Strongman a annoncé la mort de l’ancien champion Andrey Dmitriev, qui aurait été tué dans des combats près de Bakhmut/Artyomovsk.

« Tué pour la défense de sa patrie. Vainqueur multiple des championnats d’Ukraine. Maître des sports des hommes forts, président de Sumy FSU [federation of strongmen]”, lire un message Facebook partagé le 5 janvier, accompagné d’images de Dmitriev.

“Notre famille d’hommes forts a subi une perte irréparable. Andrey a été tué près de Bakhmut [Ukrainian name for Artyomovsk]. Nous nous souviendrons de vous… nous pleurons avec vos proches et vos proches », il a ajouté.

La mort de Dmitriev a été annoncée par des responsables de la Strongman Federation.

Les Compte Twitter pour le parlement ukrainien, la Verkhovnaya Rada, a également partagé un message sur la mort de Dmitriev, affirmant qu’il avait été blessé et que le contact avait été perdu le 31 décembre, avant que l’on sache qu’il était décédé.

La ville assiégée d’Artyomovsk/Bakhmut – qui fait partie de la ligne de front de Donetsk – a connu d’intenses combats ces dernières semaines. Des rapports ont décrit des taux de pertes élevés parmi les soldats ukrainiens, même si l’accès aux médias est strictement limité par Kiev.

S’adressant à Newsweek en décembre, le marine américain à la retraite qui dirige le groupe Mozart, qui aide à former des combattants ukrainiens, a déclaré que la ville était un « Horrible et misérable » endroit.

Unités ukrainiennes s’entraînant avec Mozart “ont subi des pertes extraordinairement élevées”, dit Andrew Milburn. “Les chiffres que vous lisez dans les médias, environ 70 % et plus de victimes étant de routine, ne sont pas exagérés”, il ajouta.