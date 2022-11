Une star surnaturelle décède un an seulement après un diagnostic de leucémie avec son mari à ses côtés

L’actrice SUPERNATURAL Nicki Aycox est décédée la semaine dernière à l’âge de 47 ans.

Aycox, qui est surtout connu pour avoir joué Meg Masters dans l’émission à succès CW, est décédé le 16 novembre après avoir lutté contre la leucémie pendant plus d’un an.

Nicki Aycox est décédée à 47 ans la semaine dernière Crédit : Facebook

Sa mort survient plus d’un an après avoir reçu un diagnostic de leucémie Crédit : Getty

Aycox est décédée avec son mari Matt à ses côtés, selon sa belle-sœur Crédit : Facebook

Sa belle-sœur Susan Raab Ceklosky a annoncé son décès sur Facebook.

“Ma belle-sœur belle, intelligente, féroce, incroyablement talentueuse et aimante, Nicki Aycox Raab, est décédée hier avec mon frère, Matt Raab, à ses côtés”, a écrit Ceklosky.

“Nicki et Matt ont eu une vie merveilleuse ensemble en Californie. Elle était définitivement une combattante et tous ceux qui la connaissaient l’aimaient.”

Aycox est apparu dans plusieurs épisodes de Supernatural dans les saisons 1 et 4 de la série, notamment “Scarecrow”, “Shadow”, “Salvation”, “Devil’s Trap” et “Es-tu là, Dieu ? C’est moi, Dean Winchester”.

De plus, elle est apparue dans des émissions telles que Dark Blue, Cold Case, Law & Order, Là-bas, Boy Meets World, The X-Files et CSI: Miami.

Selon son profil iMDB, Aycox est apparue pour la dernière fois dans le film de 2014 Dead on Campus.

Aycox a régulièrement partagé des mises à jour sur sa bataille contre la leucémie sur les réseaux sociaux et a publié une vidéo en mars d’elle chantant pour garder le moral.

“ARRÊTEZ ! N’essayez PAS de chanter de la musique des années 80 après avoir pris de fortes doses de chimio”, a écrit l’actrice dans le post-capiton. “provoquera une perte de mémoire. Littéralement, je n’ai pas 1 paroles correctes # cancersucks. #chemosucks #aml #cityofhope #highdosechemo #luekemia #chemosideeffects #chemofunny #chemowarrior #cancerwarrior”

Sur son Instagram, Aycox s’est décrite comme une “amoureuse de la nature” et une “chef végétalienne”.

Elle tenait également régulièrement un blog sur la cuisine végétalienne avant de recevoir un diagnostic de leucémie.