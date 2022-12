Une star strictement accusée de “fausses larmes” par des fans disant qu’il “joue”

STRICTEMENT Come Dancing’s Will Mellor et sa partenaire danseuse professionnelle Nancy ont été accusés d’être “exagérés” avec leurs larmes après leur sortie du spectacle.

L’acteur et sa partenaire ont été éliminés du concours BBC One lundi soir après une danse surprise aux côtés de Fleur East et Vito Coppola.

Après leur sortie, le couple a fondu en larmes sur It Takes Two lorsqu’ils ont discuté avec l’animateur de l’émission Rylan.

La danseuse professionnelle Nancy a semblé bouleversée tout au long du chat et a rapidement eu du mal à retenir ses larmes après avoir regardé une vidéo des “meilleurs morceaux” de leur passage dans l’émission.

On pouvait également voir Will essuyer les larmes de ses yeux après avoir regardé une vidéo de messages de soutien de ses proches alors que Nancy agrippait un mouchoir qu’elle avait utilisé pour essuyer ses larmes.

Nancy a tenu sa tête entre ses mains en disant: “Je suis tellement reconnaissante, merci à cet homme [Will]j’ai fait le meilleur voyage.

Cependant, les fans de la série ont critiqué l’affichage et ont qualifié la paire de “exagérée”.

Écrivant en ligne, un spectateur de Strictly a déclaré: «Je peux comprendre qu’ils soient bouleversés juste après l’élimination, mais la façon dont ils étaient tous les deux sur ITT m’a vraiment fait moins les aimer. C’était tellement exagéré.

Un autre a accepté en écrivant : « C’est ce que j’ai toujours dit à son sujet, il en parle tellement. Comme quand il était «malade» au point qu’il ne pouvait pas bien danser ou parler, mais ensuite le spectacle du dimanche allait bien.

Un troisième fan a parlé de son choc face à l’explosion, affirmant qu’il n’avait jamais vu un couple haché réagir de cette façon.

Ils ont dit: “C’était très étrange, je n’avais jamais vu un pro ou une célébrité qui s’énervait auparavant. Ils sont généralement plus calmes que cela.

Comme un quatrième a ajouté: “Je sais que c’était un choc mais elle était visuellement bouleversée et je pense qu’en tant que pro, elle aurait dû garder un peu mieux son sang-froid en ITT.”

Dans la danse, Fleur et son partenaire de danse Vito Coppola ont interprété leur Charleston sur Tu Vuo ‘Fa L’Americano de Fiorello, tandis que Will et sa partenaire de danse Nancy Xu ont interprété leur Couples ‘Choice sur un medley inspiré de Manchester des années 90, dans une offre pour impressionner les juges et se qualifier pour la grande finale de la semaine prochaine.

Craig Revel Horwood et Motsi Mabuse ont tous deux choisi de sauver Fleur, tandis qu’Anton Du Beke a choisi de sauver Will et Nancy.

Shirley a eu la voix prépondérante qui a finalement renvoyé Will chez lui.