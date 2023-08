Une star russe poursuit l’opéra de New York pour 360 000 $ — RT Games & Culture

La chanteuse russe Anna Netrebko poursuit la compagnie Metropolitan Opera de New York et son directeur général Peter Gelb, alléguant rupture de contrat, diffamation et autres délits. L’affaire concerne la décision du Met de la laisser tomber au milieu du conflit en cours entre Moscou et Kiev.

Le procès a été déposé vendredi devant le tribunal de district américain de Manhattan, la star de l’opéra réclamant au moins 360 000 $ de dommages et intérêts à l’institution. Le Met aurait provoqué le chanteur « une angoisse mentale et une détresse émotionnelle graves », à savoir « la dépression, l’humiliation, la gêne, le stress et l’anxiété, ainsi que la douleur et la souffrance émotionnelles. »

« Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le Met et Peter Gelb ont utilisé Anna Netrebko comme bouc émissaire dans leur campagne pour se distancer de la Russie et soutenir l’Ukraine. a déclaré la direction du chanteur dans un communiqué.

L'opéra a répondu au développement dans une courte déclaration, déclarant que le procès de Netrebko « n'a aucun mérite.« Plus tôt cette année, le Met a été condamné par un arbitre à payer plus de 200 000 $ à Netrebko pour plus d'une douzaine de représentations annulées. Netrebko figurait parmi les artistes les mieux payés de la salle, recevant des honoraires allant jusqu'à 17 000 $ par spectacle.















Le Met a retiré Netrebko des engagements peu de temps après l’éclatement du conflit entre la Russie et l’Ukraine en février 2022. Gelb a exigé que le chanteur vedette condamne explicitement le président russe Vladimir Poutine, mais Netrebko a refusé de le faire.

La chanteuse a interrompu sa collaboration avec des institutions russes liées à l’État, dont l’emblématique théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. La star a également exprimé publiquement des sentiments anti-guerre et s’est opposée à « forcer » des personnalités publiques à prendre position politiquement et à condamner leur patrie.

Les déclarations ambiguës ont été mal accueillies en Russie, certaines salles abandonnant également le chanteur. Par exemple, le théâtre d’opéra et de ballet de Novossibirsk a annulé ses engagements, accusant Netrebko de faire « Des déclarations condamnant les actions de notre État. »