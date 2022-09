Une star russe pleine d’émotion tire sa révérence à New York (VIDEO)

Andrey Rublev a perdu son quart de finale de l’US Open contre Frances Tiafoe

Andrey Rublev a de nouveau échoué en quart de finale du Grand Chelem alors que le Russe a été battu en deux sets par sa rivale américaine Frances Tiafoe à New York mercredi.

Apparaissant à ce stade d’un Grand Chelem pour la sixième fois et ayant perdu les cinq occasions précédentes, Rublev a poursuivi son record indésirable avec une défaite de 6-7 (3-7) 6-7 (0-7) 4-6 contre Tiafoe, favori à domicile, au stade Arthur Ashe.

Un set d’ouverture serré a vu Tiafoe sauver un point de set sur son service à 5-6 avant de dominer le tie-break.

Le schéma des deux joueurs tenant confortablement le service s’est poursuivi dans le deuxième set avant que la 22e tête de série Tiafoe – vainqueur de Rafael Nadal au tour précédent – ​​n’intervienne à nouveau pour mettre en déroute la neuvième tête de série Rublev dans le bris d’égalité.

Rublev a été breaké sur son service dans le septième jeu du troisième set, se révélant décisif alors que Tiafoe a repoussé trois balles de break du Russe dans le match suivant pour se consolider à 5-3.

Tiafoe a vu le set 6-4 pour remporter également le match, devenant le premier demi-finaliste du simple masculin américain à Flushing Meadows depuis Andy Roddick en 2006.

Tiafoe était ravi tandis que Rublev faisait une figure découragée. © Matthieu Stockman / Getty Images





Le joueur de 24 ans affrontera ensuite le vainqueur du quart de finale entre la troisième tête de série espagnole Carlos Alcaraz et la tête de série numéro 11 italienne Jannik Sinner.

“C’est sauvage. C’est fou,” a déclaré Tiafoe après avoir ravi le public local.

“J’ai eu la plus grosse victoire de ma vie il y a 24 heures [against Nadal] et sortir et obtenir une autre grande victoire…

“Andrey est un sacré joueur, et pour le prouver, c’est énorme. C’est dur de tourner la page, mais je l’ai fait et maintenant je suis en demi-finale.

Rublev, quant à lui, a dû déplorer une autre occasion manquée d’atteindre le dernier carré d’un Grand Chelem.

Le joueur de 24 ans a été vu couvrant ses larmes avec sa serviette alors qu’il était assis sur sa chaise au bord du terrain – gagnant la sympathie des experts et des fans en ligne.

Le résultat signifie que Rublev a perdu un triplé en quarts de finale à New York, ainsi que des défaites endurantes deux fois au même stade de l’Open de France et une fois à l’Open d’Australie.

Le joueur né à Moscou a au moins eu la consolation de remonter dans le top dix de l’ATP alors qu’il passe à la neuvième place du classement mondial actuel.

Les espoirs russes à New York reposent désormais uniquement sur Karen Khachanov, 26 ans, qui a réservé sa place en demi-finale avec une victoire bouleversée sur le favori du tournoi Nick Kyrgios aux premières heures de mercredi matin.

Classé 27e, Khachanov affronte vendredi la cinquième tête de série norvégienne Casper Ruud, 23 ans, avec une place pour le match de championnat de dimanche en jeu.

LIRE LA SUITE: L’Aussie éclate dans une crise de colère épique après la défaite de l’US Open face à son rival russe (VIDEO)