Une star russe marque pour ses débuts turcs (VIDEO)

Artem Dzyuba a marqué pour Adana Demirspor lors d’une défaite 4-2 à Fenerbahce

L’attaquant russe Artem Dzyuba n’a pas perdu de temps pour figurer parmi les buts du nouveau club Adana Demirspor en marquant lors de ses débuts contre Fenerbahce.

Le joueur de 34 ans a rejoint l’équipe turque de Super Lig pour un contrat d’un an la semaine dernière après avoir quitté le champion de Russie Zenit St Petersburg en tant qu’agent libre à la fin de la saison dernière.

Lors de sa première sortie pour ses nouveaux employeurs, Dzyuba a commencé à l’avant en tant que cible solitaire.

En 47 minutes, il a vu son équipe glisser 3-0 contre Fenerbahce au stade Ulker, bien que Demirspor ait finalement commencé à se battre en en repoussant un sur un penalty de Younes Belhanda à l’approche de l’heure de jeu.

Dix minutes plus tard, à la 66e minute, Henry Onyekuru s’est accroché à un mauvais dégagement de la tête de la ligne arrière de Fenerbahçe, puis a envoyé le ballon vers le filet avec l’extérieur de son pied dans un angle serré.

Dzyuba a bondi et l’a fait tomber sur la ligne pour marquer un premier but à son 34e anniversaire.

GL | Fenerbahçe 3-2 Adana Demirspor ⚽️ 66′ Artem Dzyuba

Ramassant le ballon et criant de joie tout en essayant de rallier les troupes, Dzyuba et ses coéquipiers, dont l’ancien collègue du Zenit Yaroslav Rakitskiy, n’ont pas réussi à lancer un retour réussi.

Ne les aidant pas dans leur mission, l’Ukrainien Rakitskiy a reçu un carton rouge à la 82e minute, Ezgjan Alioski marquant une minute plus tard pour mettre l’égalité sans aucun doute à 4-2 et envoyer les hommes de Jorge Jesus en tête du tableau.

Avec Dzyuba et Rakitskiy remportant les quatre dernières éditions de la Premier League russe au Zenit, ils ont un travail à faire pour défier Fenerbahce et Besiktas pour la couronne turque alors que leur équipe a subi une première défaite en trois matchs de Super Lig cette saison. – bien qu’ils soient toujours plus haut dans le tableau que les titulaires Trabzonspor et les géants d’Istanbul Galatasaray.

Samedi soir, Dzyuba – qui est le co-meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale russe avec 30 buts en 55 sélections – fera ses débuts à domicile devant les fans d’Adana Demirspor lorsqu’ils affronteront Umraniye.