Une star russe du biathlon décède dans un drame en hélicoptère

Igor Malinovsky pilotait l’avion lorsqu’il est tombé au Kamtchatka

Le sport russe pleure la perte du quintuple champion du monde junior de biathlon Igor Malinovsky à l’âge de 25 ans après que l’hélicoptère qu’il pilotait s’est écrasé dans la région extrême-orientale du Kamtchatka de son pays natal.

Malinovsky aurait emmené deux passagers lors d’une excursion privée dans un hélicoptère Robinson lorsque la tragédie a frappé samedi. Tous les trois sont morts dans l’accident.

Selon des responsables locaux du ministère des Urgences, le groupe volait le long d’une route qui passe par la caldeira du volcan Uzon près du village de Milkovo lorsque le contact a été perdu.

Une première recherche a dû être interrompue dans la nuit avant que les victimes ne soient retrouvées sur le site de l’accident dimanche.

“L’avion disparu a été retrouvé par un hélicoptère de passage dans l’après-midi du 17 juillet près du col de Semyachik, à 13 kilomètres du volcan Uzon. Malheureusement, personne n’a survécu à l’accident. a déclaré le ministère des Urgences, cité par RIA.

Le chef de la région, Vladimir Solodov, a déclaré que des nuages ​​​​bas avaient été observés dans la zone du site de l’accident.

“Les autorités compétentes mènent une enquête et vont établir les raisons du départ et les circonstances du crash d’un hélicoptère privé”, a-t-il ajouté. Solodov a ajouté.

Originaire du Kamtchatka, Malinovsky était une ancienne star du biathlon junior qui a remporté cinq médailles d’or au niveau des championnats du monde.

Il a lutté avec la transition vers les grades supérieurs et a de plus en plus concentré ses attentions sur sa passion pour le vol, quelque chose qu’il partageait avec son père.

Malinovksy aurait terminé ses études au Collège technique de vol d’Omsk de l’aviation civile en avril, mais a souligné qu’il envisageait toujours de concourir en biathlon à un certain niveau.

L’hélicoptère dans lequel il voyageait au moment du drame appartenait à la société “Vzlyot”, propriété de son père, Vladimir.

LIRE LA SUITE: L’entraîneur français de biathlon fait face à la “haine” après avoir soutenu les athlètes russes

Les responsables russes du biathlon ont rendu hommage dans un communiqué, déclarant : « Toute la famille du biathlon est en deuil. L’Union russe de biathlon exprime ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis d’Igor.

Le président de l’Union internationale de biathlon (IBU), Olle Dahlin, a également exprimé son chagrin, déclarant à TASS : “L’IBU et toute la famille du biathlon pleurent la perte d’Igor Malinovsky, quintuple champion du monde junior et participant à la Coupe du monde. On se souviendra toujours de lui comme d’un grand biathlète, nous exprimons nos condoléances à sa famille.”