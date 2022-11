Une star russe commente la photo de Kadyrov après l’abandon du combat américain

Maxim Grishin devait concourir à Las Vegas plus tard en novembre

La star russe de l’UFC, Maxim Grishin, a nié qu’un message d’anniversaire au leader tchétchène Ramzan Kadyrov était à l’origine de ses récents problèmes de visa américain, mais a révélé qu’il en avait été informé. “ne pas s’associer” avec le club de combat Akhmat basé à Grozny.

Grishin devait affronter le Brésilien Jailton Almeida lors de l’UFC Fight Night 124 à Saint-Louis le 5 novembre, mais cette semaine, il est apparu que le combat avait été abandonné avec un préavis de moins de 10 jours pour la deuxième fois cette année.

S’adressant à Match TV dans son pays natal au sujet des circonstances entourant l’annulation, Grishin a déclaré qu’il avait subi des retards dans l’obtention d’un visa américain en raison d’un “défaillance du système”.

« Je n’ai pas de refus de visa. On m’a posé une question concernant mes activités passées », a déclaré Grishin, qui a terminé son service militaire russe et a déclaré qu’il s’était envolé pour une base américaine à Bahreïn dans le but d’accélérer son processus de visa.

“J’ai indiqué l’endroit où j’ai étudié, [and] le nom de ma spécialité militaire, [which] sonne fort compte tenu de la situation actuelle », dit Grishin.

Grishin a été interrogé par Match TV s’il pensait qu’un message sur les réseaux sociaux qu’il partageait avec le dirigeant tchétchène Kadyrov, qui est sanctionné par les États-Unis, pourrait avoir joué un rôle dans ses retards de visa.

“Sur cette photo, j’ai félicité le chef de la République tchétchène pour son anniversaire”, a déclaré le joueur de 38 ans.

“Oui, il y avait des recommandations, on m’a dit qu’il valait mieux ne pas m’associer au Akhmat Fight Club, dont je suis un représentant.

“Mais ce n’est pas qu’un contrat, nous avons des relations fraternelles. Je l’ai considéré comme lâche.

« Le sport est séparé de la politique, pourquoi devrais-je cacher quelque chose ? Je ne fais rien de mal à l’univers, pourquoi l’univers devrait-il me faire du mal ?”

L’Akhmat Fight Club a été fondé par Kadyrov en 2014 et porte le nom de son défunt père, assassiné une décennie plus tôt.

Kadyrov est un fan de sports de combat bien connu et est souvent photographié aux côtés de certains des combattants les plus célèbres de Russie, notamment les stars de l’UFC Islam Makhachev et le héros tchétchène Khamzat Chimaev.

Grishin, cependant, a affirmé que ses problèmes de visa étaient “absolument sans rapport” à sa photo avec Kadyrov.

Lire la suite Makhachev défile pour le titre UFC lors de sa visite à Kadyrov (PHOTO)

« C’est comme ça que ça s’est passé : j’ai communiqué avec le consul, il a feuilleté le questionnaire et posé des questions à ce sujet », Grishin a ajouté.

« Il suffit d’être prêt à répondre à ces questions. Je n’ai pas pu documenter certains points. On m’a dit d’envoyer les documents pour qu’ils puissent prendre une décision.

Grishin a dit qu’il est « en attente d’une solution » à sa situation, ayant déjà été en Amérique pour s’entraîner avant d’être obligé de partir pour obtenir un visa de travail.

Pendant ce temps, son adversaire prévu, Almeida, a depuis été reprogrammé pour combattre le vétéran russe Shamil Abdurakhimov dans un combat de poids lourds à l’UFC 283 le 21 janvier à la Jeunesse Arena de Rio de Janeiro.

Grishin détient un record de 32-9 en MMA professionnel et est apparu pour la dernière fois dans l’octogone en février, lorsqu’il s’est battu pour une victoire unanime des poids lourds contre William Knight à l’UFC 271 à Houston.