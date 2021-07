Une star olympique affirme que les lits en carton visent à empêcher les athlètes de s’ébattre alors qu’un ancien médaillé et un modèle Playboy affirment que le sexe est «toujours un problème»

Le concurrent américain d’athlétisme Paul Chelimo, qui a remporté une médaille d’argent sur 5 000 m à Rio il y a cinq ans, a téléchargé une photo d’une paire de lits qui semblaient avoir été construits, prêts à être utilisés avec une couette Tokyo 2020 sur le dessus.

Les problèmes liés à l’isolement des athlètes ont figuré en bonne place à l’ordre du jour avant le début des Jeux olympiques, les patrons étant soucieux d’éviter toute nouvelle infection à Covid-19 en maintenant le contact au minimum dans une pièce maîtresse où il n’y aura pas de spectateurs.

« [The] les lits qui seront installés dans le village olympique de Tokyo seront en carton », écrit Chélimo. « Cela vise à éviter l’intimité entre les athlètes. »

« [The] les lits pourront supporter le poids d’une seule personne pour éviter des situations au-delà du sport. Je ne vois aucun problème pour les coureurs de fond – même quatre d’entre nous peuvent le faire.

« Ceux qui pissent sur le lit sont en danger ici. Une fois que la boîte en carton est mouillée, le lit tombe. [especially] c’est nul si c’est une nuit avant les finales.

« À ce stade, je vais devoir commencer à m’entraîner à dormir par terre, car si mon lit s’effondre et que je n’ai aucune formation pour dormir par terre, j’ai terminé. Plus de stress supplémentaire à l’approche de Tokyo. »

Les fans semblaient déconcertés par le flux bizarre de tweets. « Je suis toujours coincé sur le fait que je viens de comprendre que les athlètes olympiques avaient beaucoup de relations sexuelles pendant les Jeux olympiques », dit l’un, ajoutant un emoji au visage rouge.

« Je comprends, » dit un autre. « Certains ingénieurs japonais ont reçu une chaîne de problèmes : lit, intimité, Covid.

« Donc, en utilisant leurs compétences analytiques, ils pensaient que s’ils éliminaient le lit, ils pourraient arrêter la chaîne avant qu’elle n’atteigne Covid. Malheureusement, ils n’ont pas fait de tests d’assurance qualité. »

Dans une blague quelque peu mystifiante, Chileno a suggéré qu’un mouvement était en cours « briser mal à casser le lit. »

« Je suis presque sûr que je vais dormir par terre. Je vais vendre mon lit à [NBA star Kevin Durant] ou l’un des basketteurs au cas où le leur s’effondrerait. De toute façon, dormir par terre n’est pas nouveau pour moi.

« Je ne peux pas imaginer être boxé lors de la finale du 5 km et aussi boxer au Village. Double problème. »

Pendant ce temps, Susen Tiedtke, qui a représenté l’Allemagne aux Jeux olympiques de 1992 et 2000 et a remporté des médailles d’argent et de bronze aux Championnats du monde d’athlétisme en salle avant d’apparaître dans un numéro Playboy de « Femmes des Jeux olympiques » en 2004, a déclaré que les responsables seront « impuissants » pour arrêter les singeries au lit chez les athlètes.

Les décrivant comme « une partie intégrante de tous les Jeux », elle a dit à Bild: « Toute interdiction est une grosse risée pour moi. Ils ne fonctionnent pas du tout. »

« Le sexe est toujours un problème dans le village olympique. Aux Jeux olympiques, les athlètes sont au sommet de leur forme physique. Lorsque la compétition est terminée, ils veulent dépenser leur énergie. Il y a une fête après l’autre – l’alcool entre souvent en jeu , » elle a expliqué.

« Vous avez toujours entendu les autres » s’amuser « , et parfois vous pouviez à peine s’endormir.

« Mon père était mon entraîneur et il était très strict. Si quelqu’un voulait sortir avec moi, il devait d’abord faire 100 pompes. Je devais rencontrer [them] en secret, sinon tout le village aurait connu cette histoire. »