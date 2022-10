Une star montante du sport automobile décède à 22 ans après un accident

Victor Steeman a été impliqué dans un accident mortel au Portugal ce week-end

La communauté World Superbike est en deuil suite au décès du pilote de 22 ans Victor Steeman.

La moto du Néerlandais était l’une des nombreuses impliquées dans un horrible accident au virage 14 lors de la course du Championnat du Monde FIM Supersport 300 au Portugal ce week-end.

En raison de graves blessures à la tête, le jeune a été transporté par avion de l’Autodrome Internacional do Algarve à l’hôpital de Faro, où il est décédé.

“Quelque chose dont vous avez toujours eu peur en tant que parent d’un pilote de moto est maintenant arrivé. Notre Victor n’a pas pu gagner cette dernière course. sa famille a déclaré dans un communiqué annonçant le décès de Steeman.

“Malgré la perte et le chagrin insupportables, nous sommes extrêmement fiers de partager avec vous que notre héros, par son décès, a pu sauver cinq autres personnes en faisant don de ses organes.

Vous ne serez jamais oublié. Tu seras à jamais dans nos coeurs. Victor Steman, #ToujoursNotreVictor 💚 pic.twitter.com/ByqYX9rGn0 — WorldSBK (@WorldSBK) 12 octobre 2022

« Nous voudrions remercier tout le monde pour la façon dont vous avez vécu avec nous ces derniers jours. Notre Victor va énormément nous manquer », La famille de Steeman a ajouté.

Steeman a fait ses débuts en tant que pilote à temps plein dans le World Supersport 300 en 2019 après avoir joué auparavant en tant que pilote de remplacement.

Il a retiré un an de la série en 2020 et est revenu en 2021 pour remporter sa première course à Most.

Avec MTM Kawasaki en 2022, il était en course pour être sacré champion du monde après avoir enregistré quatre victoires à Asse, Most, Magny-Cours et Barcelone, plus cinq podiums.

Avec trois courses à courir après Portimao, il terminera deuxième à titre posthume du classement du championnat derrière Alvaro Diaz.

Le MotoGP a déclaré avoir appris le décès de Steeman avec “grande tristesse”.

“Nous sommes profondément attristés d’annoncer la perte du pilote WorldSSP300 Victor Steeman,” WorldSBK a écrit sur Twitter, dans le cadre d’une série de messages hommage.

Lire la suite ” Roulez en paix “: les hommages affluent pour le coureur de Superbike Dean Berta Vinales, 15 ans, après sa mort après un accident en Espagne

“La famille WorldSBK aimerait envoyer tout notre amour à sa famille, son équipe et ses proches. Une grande personnalité, un coureur féroce et un héritage laissé pour toujours dans notre paddock.

” Roulez en paix, Victor “ il a ajouté.

La mort de Steeman était la deuxième à survenir en quelques jours seulement après le décès de la pilote britannique de Superbike Chrissy Rouse à l’âge de 26 ans à la suite d’une collision à Donington.

C’est aussi la deuxième subie en World Supersport 300 en un peu plus d’un an depuis qu’un accident à Jerez en 2021 a causé la mort de Dean Berta Vinales, 15 ans, des suites de ses blessures.