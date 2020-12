Une étudiante en médecine moldave, Anna Leikovic, qui était également une star en herbe sur Instagram, aurait tué sa propre mère avec un couteau de cuisine et lui aurait arraché le cœur alors qu’elle était encore en vie. L’agresseur signalé a ensuite déterré les poumons et les intestins de sa mère, essuyé tout le sang, a pris une douche puis est sorti avec son petit ami.

L’incident effrayant a été rapporté par un journal local Komsomolskaya Pravda. Anna (21 ans) aurait traversé l’épreuve horrible après que sa mère Praskovya Leikovic (40 ans) ait découvert qu’elle était devenue toxicomane. Praskovya lui a demandé de visiter un centre de lutte contre la drogue, ce qui a mis Anna en colère et a conduit à l’incident. La fille a poignardé sa mère à plusieurs reprises et quand Praskovya mourait lentement, elle a coupé une ligne droite sur le corps de sa mère pour creuser son cœur. La fille a ensuite creusé ses entrailles.

Le journal a cité la déclaration de la police pour révéler qu’Anna a été soupçonnée de tous les crimes et qu’il n’y a aucun autre suspect. Il a ajouté: «C’est difficile à croire, mais elle a coupé le cœur au sens le plus littéral du terme.» Selon le rapport, la mère était en Allemagne pour travailler et était récemment revenue. À son arrivée, elle a remarqué que la fille était sous drogue. Elle s’était arrangée pour qu’Anna soit admise en cure de désintoxication. Un dialogue sur l’opportunité de se faire soigner ou non a donné lieu à un débat houleux, ce qui a conduit la fille à la poignarder. On rapporte que son petit ami est également toxicomane. Cependant, le meurtre semble n’avoir été influencé par personne d’autre.

L’oncle d’Anna, Vladimir, a nié avoir été mise en cure de désintoxication et a déclaré: «C’était une très bonne famille», ajoutant que Praskovya aimait beaucoup sa fille et passait le plus de temps possible avec elle. «Il a fallu deux heures à la police pour me dire qu’Anna est le principal suspect. Je ne pouvais même pas imaginer cela », a ajouté l’oncle.

Anna a également gardé un profil haut et raffiné sur les réseaux sociaux. Avec plus de 9000 abonnés sur Instagram, sa présence en ligne n’aurait pu avertir aucun de ses abonnés de son autre côté. On rapporte que lorsqu’Anna a été présentée au tribunal, elle s’est immédiatement allongée sur le banc et a été capturée en train de nettoyer ses ongles. Plus tard, lorsque les médias lui ont demandé si elle avait commis le crime, elle a simplement ri et a dit: «Au revoir».

Un porte-parole de la police a déclaré au journal: «Le détenu est le principal suspect. Il n’y a aucune probabilité d’autres suspects. » Une mise à jour du rapport a confirmé que le suspect était accusé d’avoir commis le meurtre de sa mère.