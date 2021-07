Une star mexicaine de YouTube arrêtée pour pédopornographie après avoir partagé une vidéo montrant le viol collectif d’une adolescente

Un juge de Mexico a décidé que Yoseline Hoffman, qui s’appelle « YosStop », devrait être détenue sans caution pendant les deux prochains mois alors que les autorités enquêtent sur les allégations portées contre elle. La célébrité Internet compte sept millions de followers sur Instagram et plus de huit millions sur YouTube.

Les accusations découlent d’une vidéo de 2018 d’un viol collectif commis contre une fille qui n’avait que 16 ans à l’époque. La vidéo montrerait un groupe d’hommes insérant une bouteille de champagne dans le vagin de la victime. Les images auraient été publiées sur les réseaux sociaux et sont également apparues sur un site Web de pornographie.

La victime est devenue la cible d’abus constants et s’est retrouvée plus tard dans une bagarre avec un groupe de harceleurs d’Internet qui l’ont confrontée dans un centre commercial de Mexico. Lorsque Hoffman a appris l’altercation, elle a publié une vidéo dans laquelle elle a qualifié la victime de « putain » et a affirmé que l’adolescent avait permis aux hommes de l’agresser en échange de trois paquets de cigarettes.

Puis, en mai de l’année dernière, la victime a visé Hoffman dans ses propres publications sur les réseaux sociaux. En représailles, le célèbre YouTuber a partagé une courte partie de la vidéo documentant l’agression de 2018, et a de nouveau critiqué l’adolescent. La victime, aujourd’hui âgée de 19 ans, a répondu en portant plainte.

Un avocat représentant la victime a noté que le simple fait que la star de YouTube ait stocké et partagé les images constituait une infraction de pornographie juvénile. « Et elle-même montre à la caméra l’écran de son téléphone portable avec la vidéo du viol dessus », a-t-il déclaré.

Hoffman, qui risque 14 ans de prison s’il est reconnu coupable, insiste sur le fait qu’elle a été impliquée dans « un délit que je n’ai jamais commis. »

« Malheureusement, je me retrouve impliqué dans un problème qui n’a rien à voir avec moi. Mais j’espère que tout sera clarifié et résolu bientôt », a-t-elle déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux.

