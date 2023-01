Une star majeure d’ITV braconnée par la BBC battant Holly Willoughby en tant qu’animatrice d’une énorme émission de redémarrage

C’est l’une des nombreuses émissions de retour, mais le redémarrage de Survivor en 2023 a amené l’homme du moment à le présenter.

L’animateur de Masked Singer, Joel Dommett, est le dernier grand nom d’ITV à être débauché par la BBC, aux côtés de Holly Willoughby, Paddy McGuinness et Bradley Walsh.

Holly était dans le cadre de Survivor mais Joel l’a battue – en partie parce qu’il a dit qu’il était un grand fan de la série originale.

Un initié de la télévision a déclaré: «Il s’est vu offrir le poste juste avant Noël et a accepté presque immédiatement. C’est son premier rôle aux heures de grande écoute à la BBC et c’est un énorme bond en avant pour lui.

“Holly était sa concurrente la plus proche, mais elle est tellement occupée qu’il était difficile pour eux de faire en sorte que les dates fonctionnent.

“Joel était un grand fan de la série originale et l’a clairement indiqué lorsqu’il a été approché. Il a vraiment impressionné par sa passion et a travaillé sur The Masked Singer et The Masked Dancer.

“La BBC pense que Survivor va être énorme, et avoir Joel est la cerise sur le gâteau.”

Cela a commencé en 2001 avec deux séries sur ITV et mettait en vedette un groupe bloqué sur une île isolée, luttant pour survivre et gagner un prix d’un million de livres sterling.

Le lecteur de nouvelles Mark Austin a animé la première série et le commentateur de cricket Mark Nicholas la suivante, avant que l’émission ne soit annulée en 2002.

Le Sun a révélé en avril que la BBC redémarrait le format, avec une cure de jouvence à gros budget. C’est le dernier spectacle à être relancé, avec Gladiators, Deal Or No Deal et Big Brother tous en préparation.

Et Joel suit Holly en se dirigeant vers le canal rival.

Holly, présentatrice de l’émission de jour ITV This Morning, est devenue l’une des favorites du Beeb et a été dégustée et dînée lors d’une cérémonie de remise de prix en novembre par sa responsable du contenu, Charlotte Moore.

Bradley, animateur du quiz ITV The Chase, a également présenté des émissions de la BBC, tout comme Paddy, qui est passé de Take Me Out sur ITV à montrer des moteurs flash sur Top Gear.

Bradley est également aligné pour affronter les nouveaux Gladiators sur BBC1 avec son fils Barney.

Joel a commencé comme acteur avant de passer à la comédie stand-up.

En 2016, il est arrivé deuxième derrière Scarlett Moffatt de Gogglebox sur I’m A Celebrity d’ITV1 et deux ans plus tard, il a obtenu sa grande chance en tant qu’hôte de The Masked Singer. Il présente également les National Television Awards depuis 2021.

Cela montre ce qui peut arriver si vous restez humble et travaillez dur – peut-être que d’autres devraient en prendre note.

LE DOCTEUR LOO A ATTERRI NOTRE Seigneur du Temps préféré atterrit souvent dans des endroits où nous ne pourrions jamais imaginer nous retrouver. C’est d’autant plus vrai que Doctor Who est sur le point de se matérialiser sur du papier toilette. Les patrons de la série de science-fiction BBC1 ont autorisé le logo de l’émission à figurer sur une série de produits. Et c’est probablement une tentative de récupérer une partie des millions supplémentaires dépensés pour la série. Après que David Tennant ait participé à trois émissions spéciales plus tard cette année pour marquer son 60e anniversaire, il remettra les clés du Tardis au nouveau docteur Ncuti Gatwa. Après cela, Disney +, qui s’associe à la Beeb, injectera de grandes quantités d’argent dans la turbo-charge de la série pour un public international. Espérons que le rouleau de toilettes de Doctor Who aidera à effacer une partie de la dette.

RUSSELL : PAS BESOIN DE CRAINDRE

Le nouveau patron de DOCTOR Who, Russell T Davies, a rassuré les fans que ce sera “le même spectacle” après que la BBC se soit associée à Disney+.

Cette décision intervient après une baisse des chiffres d’audience au cours des dernières années.

Dans le dernier numéro du magazine Doctor Who, Russell a déclaré : « Je sais que les gens s’inquiètent, naturellement, que les producteurs américains aient des notes sur des choses. Eh bien, ne le sois pas. Ils donnent d’excellentes notes.

“Et je suis ici pour vous dire que vous n’avez pas regardé un drame à la télévision britannique en 20 ans qui n’ait pas eu de notes américaines dessus.”

Russell a même taquiné un possible retour du méchant obscur Mavic Chen, président du système solaire.

L’ANCIENNE star de Corrie, Helen Flanagan, s’est fait refaire les seins. Elle était “vraiment nerveuse” à l’idée de partager la nouvelle, mais a estimé qu’elle avait besoin d’une intervention chirurgicale après que ses seins soient devenus “vraiment affaissés”. Helen a tout raconté dans une vidéo Instagram hier, affirmant qu’elle était passée sous le couteau dans le but de “se sentir plus confiante”.

LE SALUT DE DAVINA À LA MORT

Davina McCall de LONG Lost Family veut nous emmener dans une autre aventure émotionnelle.

Elle aimerait faire une émission de style This Is Your Life pour les personnes atteintes de maladies limitant la vie.

La présentatrice, dont la sœur Caroline est décédée d’un cancer en 2012, a révélé qu’elle avait joué avec l’idée alors qu’elle parlait sur le podcast The Diary of a CEO de Stephen Bartlett.

Elle a déclaré: «À cause de ma sœur, je pensais à une émission télévisée que j’aimerais faire intitulée Legacy, parce que ma sœur était une belle personne et je ne pense jamais qu’elle l’ait ressenti. Mais, mon dieu, ses funérailles étaient incroyables.

“Elle était tellement aimée et je n’arrêtais pas de penser : ‘Pourquoi n’es-tu pas là ? Oh mon dieu, tu aimerais ça, tu n’as aucune idée à quel point tu étais aimé, quel impact énorme tu as eu sur la vie de tant de gens ».

“Je me suis dit : ‘Ce ne serait pas génial de faire une sorte de programme télévisé This Is Your Life où vous réunissez tout le monde, mais pour quelqu’un qui a une vie limitée, quelqu’un qui a encore un an et vous faites ses funérailles avant de mourir?’.

« Ayez un sillage vivant pour eux. C’est horrible, mais génial. »