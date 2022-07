Une star du Tour de France se brise le cou dans une collision brutale avec un fan (VIDEO)

Daniel Oss roulait à grande vitesse lorsqu’il a percuté le spectateur

Un cycliste du Tour de France s’est retrouvé avec une fracture du cou après être entré en collision avec un ventilateur, puis atterri sur des pavés dans le cadre d’un horrible incident lors de l’événement de renommée mondiale.

Daniel Oss parcourait la cinquième étape à grande vitesse lorsqu’il a heurté le spectateur qui s’est trouvé sur son chemin alors qu’il filmait l’action sur son téléphone portable.

Le ventilateur a été projeté au sol par la force de l’impact avec Oss, qui a été projeté de son vélo sur un autre concurrent, Michael Gogl, également lancé sur les pavés.

Oss a réussi à terminer l’étape composée de 11 sections sur la dangereuse surface pavée.

Pourtant, des analyses effectuées plus tard ont montré que l’Italien souffrait d’une vertèbre fracturée au cou.

Cette information a été rendue publique par l’équipe d’Oss, TotalEnergies, qui a tweeté : “Des examens complémentaires ont révélé une fracture d’une vertèbre cervicale nécessitant une immobilisation de quelques semaines.”

“Daniel Oss est donc contraint de quitter le Tour de France. Toute l’équipe vous souhaite un bon rétablissement Daniel,” il a ajouté.

Quant à Gogl, il a subi une fracture de la clavicule et du bassin. Mais un troisième coureur a été tellement blessé qu’il n’a pas pu prendre part à l’action le lendemain.

Réagissant à l’accident, la légende du cyclisme Bradley Wiggins s’est demandé pourquoi une étape pavée devrait être incluse dans le Tour de France.

“Autant que les scènes pavées sont un spectacle pour les téléspectateurs et pour nous, nous voyons le carnage qu’elles causent et nous voyons les dommages qu’elles causent aux personnes qui se préparent pour cette course toute l’année”, a déclaré le médaillé d’or olympique à Eurosport.

“Et je pose la question: est-ce une nécessité d’avoir une étape comme celle-ci la première semaine avec tout le reste que nous avons qui est si spécifique et tellement pour un spécialiste que, Je veux dire oui, on pourrait dire que Tadej [Pogacar] ça passe et les meilleurs coureurs polyvalents passent par là, mais il y a beaucoup de chance en jeu, n’est-ce pas ?” il ajouta.

Le Tour de France est actuellement mené par Pogacar, qui détient le maillot jaune après six étapes.