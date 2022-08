Une star du tennis biélorusse expulsée du Canada après un refus de visa

Victoria Azarenka a révélé ses problèmes de visa sur les réseaux sociaux

L’ancienne numéro un mondiale féminine de la WTA, Victoria Azarenka, manquera l’Open Banque Nationale de Toronto cette semaine en raison du refus de sa demande de visa canadien, comme l’a révélé la femme de 33 ans sur Twitter.

La Biélorusse Azarenka a déjà dû sauter Wimbledon cet été en raison de l’interdiction de ses compatriotes et des athlètes russes en réponse à l’opération militaire en Ukraine.

Pourtant, alors que les instances dirigeantes du tennis ont empêché les équipes de Biélorussie et de Russie de participer à des événements internationaux, les individus originaires des deux pays ont été autorisés à concourir en tant que neutres sur les tournées WTA et ATP, et seront également autorisés pour l’US Open plus tard ce mois-ci. .

Comme révélé sur Twitter, cependant, Azarenka s’est vu refuser un visa pour le Canada.

“Je voulais vous informer que je dois malheureusement me retirer du tournoi à Toronto car mon visa n’a pas été approuvé,” a écrit le champion de l’Open d’Australie en 2012 et 2013 sur Twitter.

Mise à jour… pic.twitter.com/2X7kmsAqt3 – victoria azarenka (@vika7) 7 août 2022

“C’est vraiment décevant” Azarenka a déploré, ajoutant que c’était “très triste” elle doit manquer “l’un de mes tournois préférés.”

“J’adore jouer au Canada avec de grands fans et [in] un endroit où je me suis fait de nombreux amis formidables au fil des ans », elle a continué, souhaitant bonne chance à tout le monde à l’événement.

Avant de signer, cependant, Azarenka a déclaré “à bientôt à Cincinnati” et a donc confirmé qu’elle participera au Western & Southern Open aux États-Unis plus tard ce mois-ci.

Tout va bien, le natif de Minsk pourra toujours jouer à l’US Open à Flushing Meadows à partir du 29 août et chercher à y venger trois défaites finales en 2012, 2013 et, plus récemment, 2020.

LIRE LA SUITE: Les stars féminines russes réussissent le triplé des titres de tennis