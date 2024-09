Une star du rap sera la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl

Lamar s’est produit aux côtés de Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem et Mary J Blige lors du Super Bowl 2022.

L’émission a remporté un Emmy Award dans la catégorie Meilleure émission spéciale de variétés (en direct).

Le rappeur de 37 ans, originaire de Compton, est connu pour être l’un des paroliers les plus inventifs du genre hip-hop. En 2018, il est devenu le premier artiste hip-hop à remporter le prix Pulitzer de la musique.

« À maintes reprises, Kendrick a prouvé sa capacité unique à créer des moments qui résonnent, redéfinissent et finalement ébranlent les fondements mêmes du hip-hop », a déclaré le directeur musical de la NFL, Seth Dudowsky, dans un communiqué.

Lamar a fait la une des journaux cette année pour une querelle publique avec le rappeur canadien Drake, les deux stars ayant sorti une série de morceaux dissidents plus tôt cette année.

Deux des morceaux avec des contributions de Lamar sont devenus des succès majeurs, notamment Like That de Future et Metro Boomin et Not Like Us de Lamar.

Des artistes comme Rihanna, Usher, Beyoncé, les Rolling Stones et Bruce Springsteen font partie des autres grands artistes à s’être produits lors de l’événement sportif.

Le Super Bowl est le plus grand événement sportif aux États-Unis, attirant des dizaines de millions de téléspectateurs et étant diffusé dans le monde entier.