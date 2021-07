Brandi Love, autoproclamée «star du porno conservatrice», a été exclue du Student Action Summit de Turning Point USA ce week-end, après que sa présence ait suscité des protestations de certains républicains.

Love, une actrice de 48 ans qui se présente sur Twitter comme une « star du porno conservatrice » et contributeur du site Internet de droite The Federalist, a affirmé avoir été exclu de la conférence samedi à la suite de plaintes d’autres conservateurs.

La star a pris des photos lors de la conférence avec un pass VIP avant de recevoir un e-mail de Turning Point USA pour lui dire que son invitation avait été révoquée. L’amour a protesté La décision de Turning Point USA dans une série de messages sur Twitter, qu’elle a publiés entre des photos explicites de son corps nu.

« Je n’étais pas là pour représenter ma profession. J’étais là en tant que citoyen pour côtoyer d’autres conservateurs », la star du porno argumenté.

L’amour a été défendu par plusieurs conservateurs américains et fans de son travail, avec un compte de pornographie interracial appel au « tous les Américains qui croient en la foi et la liberté de se tenir aux côtés de @brandi_love. »

« Je suis déçu que @TPUSA ait expulsé @brandi_love sans aucune raison », s’est insurgé Ben Domenech, co-fondateur du Federalist et époux de la star conservatrice de la télévision Meghan McCain. « C’est une femme d’affaires conservatrice de Floride qui aime l’Amérique. La droite a l’occasion d’être la grande fête de la tente. Ne soyez pas une bande de prudes.

je suis déçu que @TPUSA expulsé @brandi_love sans aucune raison. C’est une femme d’affaires conservatrice de Floride qui aime l’Amérique. La droite a l’occasion d’être la grande fête de la tente. Ne soyez pas une bande de prudes. – Ben Domenech (@bdomenech) 18 juillet 2021

Sam Janney, rédacteur en chef du site d’information Twitchy, est allé plus loin en appelant les actrices porno « certaines des personnes les plus libertaires/conservatrices parce qu’elles ne veulent pas que le gouvernement contrôle leurs emplois, et encore moins leur vie. » Janney a condamné la décision de Turning Point USA de démarrer Love en tant que « erreur. »

WTAF ?! @TPUSA donné un coup de pied @brandi_love HORS de leur conférence. Ils ont expulsé un conservateur littéral… Les stars du porno sont parmi les personnes les plus libertaires/conservatrices parce qu’elles ne veulent pas que le gouvernement contrôle leurs emplois, sans parler de leur vie. Quelle erreur. – Saint🐰FOO (@PolitiBunny) 18 juillet 2021

L’apparition de Love à la conférence s’est avérée extrêmement controversée, de nombreux conservateurs se demandant en ligne pourquoi une actrice porno serait autorisée à assister à un événement étudiant de droite.

« Les stars du porno n’ont pas leur place dans le mouvement conservateur », a écrit un utilisateur de Twitter, tandis que le journaliste Alec Sears revendiqué être « muet » qu’une conférence conservatrice permettrait « une vraie star du porno à [attend] une conférence à laquelle assistent les mineurs.

Turning Point a apparemment la star du porno Brandi Love en tant que VIP lors de son Student Action Summit. « Conservativisme » en 2021, mesdames et messieurs. pic.twitter.com/bBtoG2LQWf – Oncle Ted (@PunishedForest) 17 juillet 2021

Une femme demandé, «Est-ce que @TPUSA s’il vous plaît admettre qu’ils ne sont pas conservateurs? Lorsque vous invitez une star du porno au #SAS2021, vous contribuez à la délinquance des étudiants que vous prétendez enseigner des valeurs conservatrices. »

Après le démarrage de Love de la conférence, le rédacteur en chef de American Greatness Chris Buskirk loué Turning Point USA et son fondateur Charlie Kirk « pour avoir pris position contre le porno et la dégénérescence. »

Ce n’est pas la première fois que Turning Point USA fait face à des réactions négatives de sa propre base. En décembre, l’organisation a été critiquée par les conservateurs après que des vidéos de sa Student Action Conference à Palm Beach, en Floride, montraient des femmes vêtues de vêtements serrés tirant de l’argent d’un canon sur le public. Les critiques ont appelé la cascade « malade », « embarrassant », et « pathétique. »





