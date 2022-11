Une star du hockey transportée d’urgence à l’hôpital après s’être fendue le poignet

Evander Kane a été coupé par une lame de patin dans la LNH

La star du hockey sur glace de la LNH, Evander Kane, a été envoyée à l’hôpital mardi soir après avoir subi une coupure effrayante au poignet gauche à cause d’une lame de patin.

L’incident s’est produit lors d’un match entre les Oilers d’Edmonton de Kane et le Lightning de Tampa Bay à la patinoire de l’ancien, Rogers Place.

Les Oilers ont fini par gagner le concours 3-2.

Kane s’est emmêlé avec le joueur du Lightning Philippe Myers à l’intérieur de la zone défensive des Oilers au début de la deuxième période.

Alors que Kane était sur la glace, il a été coupé au poignet gauche par le patin du joueur du Lightning Pat Maroon, après quoi il a saisi la zone lacérée et s’est précipité vers le banc.

Evander Kane semble être coupé au bras par le patin de Pat Maroon pic.twitter.com/Ttr7AOonlD — Soirée de hockey au Canada (@hockeynight) 9 novembre 2022

Kane a été transporté à l’hôpital après s’être dirigé vers les vestiaires. Plus tard mardi soir, la franchise canadienne a déclaré que Kane était dans un état stable et subirait une intervention.

“Les nouvelles que j’ai reçues jusqu’à présent – c’est très limité – c’est qu’il est en bonne position”, a déclaré l’entraîneur d’Edmonton, Jay Woodcroft. “Il est bien soigné.”

“Tu grinces des dents quand tu vois ça” L’entraîneur du Lightning, Jon Cooper, a fait remarquer. “C’était difficile à voir. J’espère qu’il ira bien parce que, vous savez, au hockey, vous vous battez les uns contre les autres. C’est une guerre, [but] nous sommes toujours une famille.

Le coéquipier de Kane, Connor McDavid, a déclaré que l’incident était « Effrayant, certainement effrayant.

«Je pense que vous pouviez sentir l’énergie dans toute la patinoire être aspirée. Nous pensons à lui. Nous entendons dire qu’il va bien, mais c’est évidemment le début », il ajouta.

La frayeur de Kane a rappelé aux amateurs de hockey le rasage de près subi par le gardien de but des Sabres de Buffalo Clint Malarchuk en 1989.

Suite à une collision avec un membre de l’opposition, la gorge de Malarchuk a été accidentellement tranchée par un patin qui l’a fait saigner abondamment.

Le personnel médical était sur place pour intervenir et sauver la vie de Malarchuk. Mais l’incident a eu un effet profond sur le championnat d’élite de la LNH en l’obligeant à introduire plus tard un équipement de protection pour les gardiens de but qui est encore utilisé à ce jour.

Les Oilers seront les prochains en action jeudi soir lorsqu’ils affronteront les Hurricanes de la Caroline avant un déplacement samedi contre les Panthers de la Floride. Pour l’instant, on ne sait pas si et quand Kane pourra revenir à l’action.