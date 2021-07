Une star du football universitaire, 18 ans, est abattue après plus de 50 coups de feu tirés sur son véhicule en Floride

Une star montante du football adolescent a été tuée après que plus de 50 balles aient été tirées sur sa voiture dans le Florida Panhandle.

L’étudiant de l’Université d’État de Kennesaw, Ladarius Clardy, a été retrouvé mort dans son véhicule après qu’il s’est écrasé sur un talus le long de W. Fairfield Drive peu après minuit jeudi dernier.

Ladarius Clardy, 18 ans, a été tué après que plus de 50 balles ont été tirées sur sa voiture Crédit : Twitter/Ladarius Clardy

L’adolescent était une star montante du football universitaire

Le jeune de 18 ans a été déclaré mort sur les lieux, tandis qu’un passager de 19 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital pour une intervention chirurgicale.

Aucune arrestation n’a encore été effectuée, mais le bureau du shérif du comté d’Escambia a retrouvé trois hommes avec lesquels les détectives veulent parler.

Le shérif Chip W. Simmons a déclaré que plus de 50 coups de feu avaient été tirés sur la voiture – la plupart frappant la porte du conducteur.

« Les blessures subies par Ladarius Clardy lui ont finalement coûté la vie », a-t-il déclaré.

« Cette affaire ne peut pas rester sans solution. Il y a une famille qui pleure, il y a une communauté qui pleure. Il y a des personnes au sein de ce bureau du shérif qui pleurent. C’est l’un de nos enfants dans le comté d’Escambia. »

Clardy était un quart-arrière de sauvegarde pour KSU et était arrivé en ville quelques heures seulement avant d’être tragiquement tué, rapporte Fox5.

« Il venait de quitter ma maison, eh bien, la maison de ma tante parce qu’elle habite à côté », a déclaré l’amie de la famille Jada Floyd au magasin.

« Et je lui parlais juste et je lui parlais de ma fête d’anniversaire mardi. Et il me dit » Je serai là à coup sûr si je peux « ,

Hommages laissés à la mémoire de l’adolescent Crédit : WKRG

Une Ford Fusion 2014 noire que les détectives pensent être liée à l’homicide présumé a été saisie. Crédit : Bureau du shérif du comté d’Escambia

Clardy a joué au football pour l’équipe de sa ville natale à l’école secondaire Pine Forest avant d’aller à l’université Crédit : Twitter/Ladarius Clardy

« La prière peut nous aider. Cela a vraiment brisé la ville. Tout le monde, beaucoup de gens dans la ville aimaient LD. C’était une star. »

Clardy s’est fait un nom à Pensacola en tant qu’étudiant d’honneur et a joué au football pour l’équipe de sa ville natale à la Pine Forest High School avant de signer avec les Kennesaw State Owls en 2019.

« Le football a toujours été important pour lui », a ajouté Floyd.

« Il était humble. Il est resté seul. Il n’était pas pour la rue. »

L’entraîneur-chef de football de la KSU, Brian Bohannon, a déclaré que l’équipe était « dévastée et navrée » par la mort de l’adolescent.

« Ladarius était un excellent coéquipier et a marqué ce programme par son attitude positive », a-t-il déclaré.

« Il nous manquera profondément. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille de Ladarius en ces moments difficiles. »

Aucun suspect n’a encore été nommé dans l’affaire alors que les enquêteurs examinent les vidéos de surveillance de la région.

Le bureau du shérif a déclaré qu’un véhicule qu’ils pensaient avoir été utilisé dans l’homicide présumé – une Ford Fusion 2014 noire – avait été saisi.

Une récompense de 10 000 $ est offerte pour les informations qui mènent à l’arrestation et à l’inculpation dans l’affaire.

Toute personne ayant des informations peut appeler Crime Stoppers au 850-433-STOP ou l’ECSO au 850-436-9620.