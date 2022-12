Une star du football déclare que sa famille a cessé de quitter l’Iran pour avoir soutenu des manifestations

Le site Web de suivi des vols Flightradar24 a montré que le vol W563 de Mahan Air était détourné vers l’île de Kish, une partie de l’Iran, avant de se rendre à Dubaï quelques heures plus tard.

Il a dit que sa fille avait été libérée mais que les portes du vol étaient fermées à ce moment-là. Il a déclaré que sa famille avait prévu de se rendre à Dubaï et de revenir la semaine prochaine.

Ali Daei, qui s’est fait brièvement confisquer son propre passeport plus tôt cette année, a déclaré que sa femme et sa fille avaient quitté la capitale, Téhéran, légalement avant que le vol ne fasse une escale inopinée sur l’île de Kish dans le golfe Persique, où elles ont été interrogées par les autorités iraniennes. .

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Un ancien joueur de football éminent en Iran qui a exprimé son soutien aux manifestations anti-gouvernementales a déclaré que sa femme et sa fille avaient été empêchées de quitter le pays lundi après que leur avion ait fait une escale inopinée en route vers Dubaï.

Il n’y a eu aucun commentaire de la compagnie aérienne ou des autorités iraniennes.

L’agence de presse semi-officielle Tasnim, qui serait proche des gardiens de la révolution, a déclaré qu’une interdiction de voyager avait été imposée à l’épouse de M. Daei au début du mois en raison de son soutien aux manifestations. Il a déclaré qu’elle avait tenté de contourner illégalement l’interdiction, sans donner plus de détails, et que sa destination finale était les États-Unis.

M. Daei est l’une des nombreuses célébrités iraniennes qui ont manifesté leur soutien aux manifestations, qui ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en septembre. La femme kurde est décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs iranienne à Téhéran pour avoir prétendument violé le code vestimentaire strict du pays pour les femmes.

Les protestations se sont rapidement propagées à travers le pays et se sont transformées en appels au renversement de la théocratie établie après la révolution de 1979, ce qui en fait l’un des plus grands défis au pouvoir clérical depuis plus de quatre décennies.

Au moins 507 manifestants ont été tués et plus de 18 500 personnes ont été arrêtées, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui a suivi de près les troubles. Les autorités iraniennes n’ont pas publié de chiffres sur les personnes tuées ou arrêtées.

L’Iran a également exécuté des manifestants, dont un homme de 23 ans qui a été pendu en public au début du mois.