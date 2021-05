Une star du basketball menace de boycotter les Jeux olympiques pour «  manque de diversité  » dans les photos de l’équipe – puis appelle un athlète autochtone pour «  faux bronzage  »

Cambage, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 2012, est furieuse de ce qu’elle perçoit comme un manque de diversité dans une série promotionnelle publiée par le Comité olympique australien (AOC), qui a déclaré que davantage aurait dû être fait pour refléter les antécédents de toute l’équipe après avoir omis de présenter des athlètes de couleur sur les photos.

Cambage, triple étoile de la Women’s National Basketball Association aux États-Unis, a également déclenché la fureur en semblant déconcertant de distinguer le joueur de rugby à sept autochtone Maurice Londubat, écrivant que « le faux bronzage n’équivaut pas à la diversité » dans une référence apparente à la couleur de la peau qui en a mystifié beaucoup.

« Si je l’ai dit une fois, je l’ai dit un million de fois, » a fait rage Cambage sur Instagram, accompagnant ses mots des photos de l’équipe en tenue officielle avant de percer en majuscules dans une tirade accusatoire qui comprenait le hashtag « Australie blanchie à la chaux ».

Si je l’ai dit une fois. Je l’ai dit un million de fois: COMMENT JE VEUX REPRÉSENTER UN PAYS QUI NE ME REPRÉSENTE MÊME PAS – Liz Cambage Basket-ball australienne #Les vies des Noirs comptentpic.twitter.com/1j5vjISuQV – Moine solo (@ JJKALE2) 7 mai 2021

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 𝕰𝖑𝖎𝖟𝖆𝖇𝖊𝖙𝖍 𝕷𝖎𝖟 𝕮𝖆𝖒𝖇𝖆𝖌𝖊 (@ecambage)

« Comment suis-je censé représenter un pays qui ne me représente même pas? »

Le centre Las Vegas Aces, né à Londres d’un père nigérian et d’une mère australienne, a utilisé un post de suivi pour dire qu’elle évitait la pièce maîtresse prévue cet été.

« Vous faites vraiment n’importe quoi pour supprimer les POC [people of colour] de l’avant quand ce sont les athlètes noirs qui mènent le peloton, « Elle a allégué, avant de terminer avec une photo de la sprinteuse australienne autochtone Cathy Freedman remportant l’or au 400 m aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney.

Quelqu’un veut de l’attention. – Steven Cardwell (@ addict2213) 7 mai 2021

« Jusqu’à ce que je te vois faire plus, [Australian Olympic team], Je vais laisser tomber celui-ci. «

Répondant dans une déclaration, l’AOC a reconnu « point concernant cette séance photo en particulier » et a ajouté qu’il avait une histoire « de célébrer et de promouvoir la diversité ».

Narcissisme, beaucoup? – Robina Creaser (@sharpfang) 7 mai 2021

« Nous défendons fièrement notre bilan en matière de diversité et il y aura d’autres séances photos qui reflètent notre grande diversité d’athlètes, » Ça disait.

Le patron du basketball féminin le plus titré d’Australie, Tom Maher, n’était pas d’accord avec la position de Cambage. « Il est inapproprié de faire un si gros problème avec à peu près rien », a déclaré l’entraîneur qui a dirigé l’équipe aux Jeux de 1996 et 2000, s’adressant au Telegraph.

En tant qu’Américain ouvertement noir, je ne peux même pas imaginer être une personne de couleur en Australie. Je soutiens pleinement @ecambage parce que jusqu’à ce que je la voie, je ne savais même pas qu’il y avait des Australiens noirs. C’est comme s’ils les cachaient ou quelque chose comme ça. – G (@its_ggbaby) 7 mai 2021

Vous devez sortir plus sérieusement – Antony Turner (@AntonyTurner) 7 mai 2021

«Il n’y a pas eu de mauvaises intentions [in the photos]. Y avait-il un athlète homosexuel représenté? Un athlète chinois australien a-t-il été mentionné? Je veux dire, où ça se termine?

«Si j’étais entraîneur, je ne recevrais aucune menace. Si elle veut venir, elle peut venir, mais si elle me disait qu’elle allait boycotter, je dirais: «Bonne chance, à plus tard».

Elle semble juste être la personne la plus désagréable et la plus indulgente. – Charlie Lambert (@pluggerpll) 7 mai 2021

Pour quelqu’un qui parle beaucoup de santé mentale. Liz Cambage semble montrer beaucoup de mépris envers les autres. – Brent Ford (@ BrentFord26) 7 mai 2021

«C’est une excellente joueuse, mais les problèmes doivent être réglés dans le bon environnement. À l’heure actuelle, si vous êtes olympien, vous pouvez faire la protestation sans faire de menace. Ce serait une façon plus appropriée de s’y attaquer. »

Il y a eu quelques démonstrations de soutien à Cambage sur les réseaux sociaux. « En tant qu’Américain ouvertement noir, je ne peux même pas imaginer être une personne de couleur en Australie », dit un.

« Je soutiens pleinement [her] parce que jusqu’à ce que je la voie, je ne savais même pas qu’il y avait des Australiens noirs. C’est comme s’ils les cachaient ou quelque chose comme ça. «

Je ne peux pas comprendre pourquoi elle ne fait pas face au faux commentaire de bronzage sur un athlète autochtone. – Jim2504 (@ jim2504) 7 mai 2021

Liz Cambage accusant un athlète indigène de simplement avoir un faux bronzage n’est pas quelque chose que j’ai vu venir. – James (@ JT_139) 7 mai 2021

Ce point de vue était minoritaire. « L’Australie est à 85% blanche », dit un lecteur. « C’est presque comme se plaindre d’une photo d’olympiens chinois et se plaindre qu’il n’y a pas assez de Caucasiens dans l’image. »

D’autres ont déclaré que Cambage cherchait à attirer l’attention et l’ont critiquée pour ne pas tenir compte des autres membres de son équipe. « Ce n’est pas la faute de ceux qui ont été choisis sur la photo s’il a été utilisé », dit un.

Liz Cambage accusant une athlète indigène de porter du faux bronzage pourrait être sa pire prise depuis qu’elle a soutenu la campagne «Free Melbourne» aux États-Unis. – Lily 🕊 (@lilzzzza) 7 mai 2021

Excellent commentaire. Ce n’est pas la faute de ceux qui ont été choisis sur la photo qui ont été utilisés et une angoisse inutile pour eux dans ce qui devrait être un moment fort de leur vie Ce qui m’inquiète, c’est que Liz ne pensait pas pouvoir parler en privé aux responsables de l’AOC, au lieu de sur les réseaux sociaux? – NRL CONSPIRACIES 🤔👀🏉 (@NrlConspiracies) 7 mai 2021

« C’est une angoisse inutile pour eux pendant ce qui devrait être un moment fort de leur vie. Ce qui m’inquiète, c’est pourquoi Liz ne pensait pas pouvoir parler en privé aux responsables de l’AOC à ce sujet, au lieu de le mettre sur les réseaux sociaux? »

Cambage a utilisé une vidéo l’année dernière pour attaquer les Australiens pour avoir ignoré les problèmes dans leur pays tout en discutant du meurtre de George Floyd aux États-Unis.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 𝕰𝖑𝖎𝖟𝖆𝖇𝖊𝖙𝖍 𝕷𝖎𝖟 𝕮𝖆𝖒𝖇𝖆𝖌𝖊 (@ecambage)

«Nous avons du sang partout sur nos mains, Australie», a-t-elle prévenu. « Comment les gens osent-ils dire que les vies noires comptent … alors que nous avons le passé le plus sombre, le plus tordu et le plus dégoûtant en ce qui concerne les Australiens autochtones et le traitement des Australiens autochtones. »

Le joueur de 29 ans est apparu aux deux derniers Jeux Olympiques et est également DJ et mannequin pour la ligne de lingerie de la superstar de la pop artiste Rihanna.