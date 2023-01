Une star du basket universitaire arrêtée après une fusillade mortelle

Darius Miles est soupçonné d’être impliqué dans l’incident tôt dimanche

Darius Miles, une star du basket-ball collégial de l’Université de l’Alabama, a été arrêté en lien avec la mort par balle d’une femme près du campus Tuscaloosa de l’université tôt dimanche matin.

Miles, 21 ans, et un autre homme, Michael Lynn Davis, 20 ans, ont été arrêtés après avoir prétendument ouvert le feu sur un véhicule à un endroit connu sous le nom de « Strip » vers 1 h 45, heure locale, dimanche, selon un rapport d’ABC News. .

Une femme, Jamea Jonae Harris, 23 ans, a été abattue lors de l’incident et a ensuite été déclarée morte.

L’un des deux suspects a également été abattu lorsque quelqu’un dans la voiture a riposté, bien que l’identité de cette personne n’ait pas encore été révélée. On ne pense pas que leurs blessures mettent leur vie en danger.

Les enquêteurs examinent des informations selon lesquelles les deux parties se seraient livrées à une altercation verbale avant que des coups de feu ne soient tirés.

“À ce moment-là, il semble que le seul motif était une altercation mineure que ces individus ont eue avec la victime alors qu’ils se trouvaient sur le Strip.», a déclaré Jack Kennedy de la police de Tuscaloosa.

Miles est junior à l’Université de l’Alabama et a joué en avant pour l’équipe de basket-ball Crimson Tide. Il n’a pas disputé le match de l’équipe contre la Louisiana State University samedi après s’être blessé à la cheville.

L’Université de l’Alabama a publié une déclaration peu de temps après l’arrestation de Miles, dans laquelle elle confirmait qu’il avait été exclu de l’équipe après son arrestation.

“Nous avons été mis au courant de la récente accusation portée contre l’étudiant-athlète Darius Miles; il a été retiré du campus et n’est plus membre de l’équipe masculine de basket-ball de l’Alabama», a écrit l’université, tout en confirmant que des services de conseil avaient été mis à la disposition des étudiants.

“La priorité absolue de l’Université de l’Alabama est la sécurité et le bien-être de la communauté du campus,” poursuit le communiqué.

“Nous sommes attristés par l’incident qui s’est produit près du campus hier soir et adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de la victime..”