Une star d’origine russe prend d’assaut la finale de Wimbledon

Elena Rybakina a éliminé Simona Halep en deux sets

Elena Rybakina, née à Moscou, a atteint la finale féminine à Wimbledon après avoir battu l’ancienne championne Simona Halep en deux sets lors de leur rencontre de jeudi.

Représentant désormais le Kazakhstan, Rybakina, 23 ans, a produit ce que certains ont surnommé sa meilleure performance à ce jour à SW19 et était bien trop puissante pour sa rivale roumaine, qu’elle a battue 6-3, 6-3.

Avec sa victoire, Rybakina a organisé un affrontement samedi avec la Tunisienne Ons Jabeur, qui a battu Tatjana Maria dans l’autre demi-finale.

Les deux femmes disputeront une première finale de Grand Chelem lorsqu’elles se rencontreront au All England Club.

Rybakina rugit sur la plus grande scène La joueuse de 23 ans bat Simona Halep 6-3, 6-3 pour atteindre sa première finale du Grand Chelem#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/u0jfhZlDEA – Wimbledon (@Wimbledon) 7 juillet 2022

La troisième tête de série, Jabeur, est la première joueuse arabe à atteindre une finale en simple du Grand Chelem à l’ère Open, tandis que la tête de série numéro 17, Rybakina, est la première joueuse en simple du Kazakhstan à se qualifier pour une finale majeure de l’histoire du tennis.

La jeune a représenté la Russie jusqu’en 2018, puis a changé d’allégeance après s’être vu offrir la citoyenneté kazakhe et plus de financement pour l’aider dans sa carrière.

Cela signifie que Rybakina n’a pas fait l’objet de l’interdiction imposée aux Russes à Wimbledon cette année en réponse à l’opération militaire en Ukraine.

Même ainsi, Rybakina est la première joueuse d’origine russe à se qualifier pour la finale du spectacle britannique depuis Maria Sharapova en 2011.

Sharapova est tombée au dernier obstacle contre Petra Kvitova cette année-là, mais elle a battu Serena Williams lors de son édition 2004 à l’âge de 17 ans.

En cas de succès ce week-end, Rybakina sera le premier as du tennis né en Russie à remporter Wimbledon en 18 ans.

Il y aura un nouveau nom au conseil d’administration ce week-end.#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/8pvabEL6An – Wimbledon (@Wimbledon) 7 juillet 2022

Réagissant à sa victoire, Rybakina a déclaré que c’était un “super match” et appelé Halep un “grande championne” avec qui elle a partagé “beaucoup de durs” rencontres.

“J’étais vraiment concentré aujourd’hui et je suis vraiment content de ma performance parce que je pense que j’ai vraiment bien joué aujourd’hui.

“J’étais nerveux bien sûr” Rybakina a admis. “Mais je pense que les matches précédents m’ont aidé lors de mon premier match sur le Court One l’autre jour, et aujourd’hui c’était le Center Court pour la première fois. Mais je pense que les atmosphères que j’ai eues m’ont aidé.

“Il est temps de profiter et de vraiment s’amuser sur le court” Elena Rybakina est ravie d’affronter @Ons_Jabeur dans une finale de Wimbledon#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/J0o9RlShFJ – Wimbledon (@Wimbledon) 7 juillet 2022

“Quand je suis sorti, j’étais nerveux mais je suis vraiment content d’avoir réussi à gagner”, elle a ajouté.

Rybakina a affirmé qu’elle était mentalement préparée pour Halep et a fait tout ce qu’elle pouvait pour gagner tout en prédisant un autre “super match” contre Jabeur, qu’elle décrit comme un “joueur très délicat”.

“Ça ne va pas être facile de jouer contre ses amortis et ses volées. Je pense que ce sera un grand match et je vais en profiter, je pense que j’ai déjà fait le travail, il est donc temps d’en profiter sur [the] rechercher,” a conclu Rybakina.

Rybakina devrait gagner 2 millions de livres sterling (2,4 millions de dollars) en prix si elle remportait le tournoi, bien qu’aucun point de classement WTA ne soit offert après que l’organisation ait puni Wimbledon pour son interdiction des joueurs russes et biélorusses.

Pour cette raison, elle est sur le point de conserver sa place de numéro 23 mondiale malgré son parcours impressionnant jusqu’à la finale.