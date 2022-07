Une star d’origine russe donne “mal à la tête” à Wimbledon, affirment les médias

Wimbledon est obligée de faire face à une vérité inconfortable avant la finale féminine de samedi

Bien qu’elle ait représenté le Kazakhstan ces dernières années, Elena Rybakina pourrait porter un coup à la démagogie anti-russe de Wimbledon lors de la finale féminine de samedi au All England Club.

Rybakina, 23 ans, née à Moscou, a représenté la Russie pendant les premières années de sa carrière avant de choisir de changer de nationalité pour le Kazakhstan peu après son 19e anniversaire, après s’être vu offrir un soutien financier de la Fédération de tennis du Kazakhstan.

Et tandis que le drapeau kazakh flottera devant sa confrontation sur le Court central contre la troisième tête de série Ons Jabeur samedi, sa présence même au match phare a suscité une certaine nervosité à Londres, à en juger par la réaction des médias occidentaux.

Wimbledon de cette année a été parmi les plus spectaculaires vus dans SW19 depuis un certain temps; Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas sont entrés en guerre (presque littéralement) dans un match furieux sur le court central, tandis que Rafael Nadal s’est retiré avant son match de demi-finale avec Kyrgios, donnant à l’Australien la première qualification sans surprise pour une finale de Wimbledon dans l’histoire du tournoi, pour ne nommer que mais deux des récits qui font la une des journaux qui ont dominé l’événement jusqu’à présent.

Mais tout cela – la course improbable de Kyrgios jusqu’à la finale, ou la poursuite de Novak Djokovic de son premier Grand Chelem de l’année – a été mené sous un voile de controverse après que les chefs de Wimbledon aient refusé l’entrée aux joueurs de Russie ou de Biélorussie : une sanction sportive imposée sur certains des meilleurs au monde en guise de pénitence pour l’action militaire de la Russie en Ukraine.

Cela a vraisemblablement été conçu pour interdire à certains des meilleurs joueurs du monde, comme le Russe Daniil Medvedev ou la Biélorusse Aryna Sabalenka, de triompher au cœur du sport britannique et d’empêcher tout problème de relations publiques supposé qui s’ensuivrait.

Comme le dit le Times : “L’optique de la duchesse de Cambridge présentant le Venus Rosewater Dish à un joueur né à Moscou et qui a représenté la Russie au niveau junior sera légèrement discordante.“

Choc ou pas, après que Rybakina ait fait exploser l’ancienne championne Simona Halep en demi-finale, le destin a décrété un scénario où Kate Middleton pourrait bien présenter ce week-end de l’argenterie à une femme née en Russie et à un Australien (Kyrgios) devant le tribunal pour une agression présumée .

Elena Rybakina bat Simona Halep 6-3, 6-3 pour atteindre une première finale de Grand Chelem en carrière à #Wimbledon. Un joueur né à Moscou, qui a représenté la Russie jusqu’en 2018, disputera une finale dans un an Wimbledon interdit les Russes et les Biélorusses. L’ironie. pic.twitter.com/iaONMbGwYl — José Morgado (@josemorgado) 7 juillet 2022

Le Guardian, quant à lui, a qualifié la course de Rybakina à la finale de “mal de tête.”

“Il était impossible de ne pas être enchanté par le bonheur et la joie de Rybakina – ainsi que par la qualité de son tennis,” ils ont dit.

“Cependant, dans les coulisses et leurs sourires immaculés, les costumes de Wimbledon bougent sans aucun doute mal à l’aise.”

À peine le scénario que le All England Club envisageait il y a quelques semaines – comme certains l’ont souligné en ligne.

Ainsi, Kate Middleton remettra des trophées à :

– un Russe ;

– un homme devant comparaître pour agression présumée. — Oleg S. (@AnnaK_4ever) 7 juillet 2022

Wimbledon a non seulement fait d’un joueur russe Daniil Medvedev le numéro 1 mondial en l’excluant du tournoi, mais a également fait jouer une russe Elena Rybakina en finale 😍 seulement elle a *le bon drapeau* pour participer. pic.twitter.com/UV8WadhWuW – Krista (@BwehRublev) 7 juillet 2022

Si Rybakina, qui est née en Russie, remporte Wimbledon, toute la délégitimation du tournoi que Wimbledon a provoquée en interdisant les joueurs russes n’aura servi à rien. Je suppose que certains organisateurs commencent à transpirer. – Stephen Boughton (@theslicestephen) 7 juillet 2022

Rybakina, cependant, tient à souligner que sa décision de représenter le Kazakhstan n’était clairement pas un mariage de convenance conçu pour contourner l’interdiction de Wimbledon des athlètes russes, ayant fait le changement en 2018.

“Je joue déjà pour le Kazakhstan depuis longtemps», a-t-elle déclaré, faisant référence à la situation géopolitique qui mijote sous la surface de sa présence même à Londres.

“Je suis vraiment heureux de représenter le Kazakhstan. Ils ont cru en moi. Il n’y a plus de question sur ce que je ressens.”

Cependant, avant le premier match du Grand Chelem de sa carrière, Rybakina tient à éviter d’attiser les flammes politiques et a refusé de se laisser entraîner dans une discussion sur la nationalité ou sur l’endroit où elle considère être sa maison.

Au lieu de cela, elle dit qu’elle est une sorte de nomade errante.

“Je pense que je suis basé sur la tournée parce que je voyage chaque semaine,” dit-elle.

“Je passe la plupart du temps en tournée. Je m’entraîne en Slovaquie entre les tournois. J’ai eu des camps à Dubaï. Donc je ne vis nulle part, pour être honnête.”

Bien qu’elle arbore le drapeau kazakh et déclare ses références en tant que citoyenne du monde, Rybakina pourrait néanmoins devenir la première née en Russie à remporter un titre en simple à Wimbledon depuis que Maria Sharapova a stupéfié le monde à l’adolescence en 2004.

Au milieu de tous ses efforts pour débarrasser les Russes du tournoi de cette année, Wimbledon ne peut toujours pas éviter l’influence russe au All England Club.