Une star d’origine russe accède à la finale de l’Open d’Australie (VIDEO)

Elena Rybakina cherchera son deuxième triomphe en Grand Chelem ce week-end

Elena Rybakina tentera d’ajouter un deuxième titre du Grand Chelem à son armoire à trophées samedi lorsqu’elle affrontera Aryna Sabalenka lors de la finale de l’Open d’Australie samedi. L’as né à Moscou a battu Victoria Azarenka en deux sets jeudi.

Rybakina, 23 ans, qui a représenté le Kazakhstan sur la scène internationale pendant plusieurs années, a été dans une forme impressionnante Down Under et n’a perdu qu’un seul set en route vers la finale, en partie à cause d’un jeu de puissance impressionnant qui l’a vue marquer 44 as – le plus de n’importe quel joueur du tournoi.

La Biélorusse Azarenka, cependant, a rassemblé une certaine résistance dans le premier set, forçant Rybakina à regarder le baril d’un déficit de 0-40 avec le set à égalité à 5-5 avant de se rallier pour gagner un bris d’égalité.

Il n’y avait pas de telles craintes dans le deuxième set alors qu’elle a remporté une victoire 6-3 pour remporter le match – et une autre occasion de créer l’histoire – en deux sets.

“Je me concentrais sur moi car les conditions étaient complètement différentes», a déclaré Rybakina à propos du match, qui s’est déroulé lors d’une douce soirée à Melbourne.

“Je ne pouvais pas obtenir de points gratuits sur mon service aussi facilement que le jour où je jouais les matchs. Je savais que j’avais juste besoin de m’adapter. Je faisais des choses correctes. C’était juste une question d’être plus concentré sur ces moments importants.”

Rarement du genre à afficher trop d’émotions sur le terrain, Rybakina a admis par la suite qu’elle savourait l’opportunité de participer à une finale du Grand Chelem avec des membres de sa famille qui regardaient dans la Rod Laver Arena. Ses parents étaient absents de sa victoire à Wimbledon l’été dernier.

“C’est la première fois qu’ils sont tous ensemble ici,” dit-elle. “Je suis super content qu’on puisse passer des soirées ensemble et qu’ils puissent me regarder en live.”

Malgré sa domination jusqu’à présent dans le tournoi, Rybakina sera un outsider important lorsqu’elle affrontera la cinquième classée Sabalenka en finale après que la Biélorusse a battu Magda Linette en deux sets dans l’autre demi-finale.

Et Sabalenka dit qu’elle est pleinement consciente de l’ampleur de la tâche qui l’attend lors de sa première apparition dans une finale de Grand Chelem.

“C’est une joueuse incroyable», a déclaré Sabalenka à propos de son prochain adversaire.

“Elle joue du bon tennis, elle est super agressive et elle a déjà remporté un Grand Chelem donc elle a en quelque sorte eu cette expérience en jouant la finale. Ça va être génial. J’ai vraiment hâte d’être à cette finale.”