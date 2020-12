Brittanya Karma a publié sa liste de seau sur Instagram l’année dernière.

En vedette dans un magazine? Vérifier. Apparaître à la télévision allemande? Vérifier. Apparaître à la télévision vietnamienne? Vérifier. Acquérir un million de vues sur Facebook? Vérifier.

Le nombre de coches sur la liste témoigne de la plénitude de sa courte vie. Mme Karma, rappeuse vietnamo-allemande et star de la télé-réalité, est décédée le 29 novembre à Hambourg, où elle est née et où elle vivait. Elle avait 29 ans. La cause était des complications de Covid-19, a déclaré son agent.

Image Brittanya Karma a été suivie par de nombreux médias sociaux et est apparue à la télévision de téléréalité en Allemagne et au Vietnam. Crédit… Brittanya Karma

Mme Karma a été remarquée pour la première fois il y a plusieurs années lorsqu’un message Facebook en vietnamien dans lequel elle se moquait doucement de sa mère est devenu viral, recueillant plus d’un million de clics. Elle a rapidement acquis une suite vietnamienne en décrivant sa vie en Allemagne et en dénonçant la honte corporelle. Elle a rapidement ajouté une chaîne YouTube et un compte Instagram. Il y a deux ans, elle a ouvert un compte TikTok avec son fiancé, Eugene Osei Henebeng, qui s’appelle Manu.