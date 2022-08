Une star des échecs pro-Poutine interdite reçoit un honneur d’État

Sergey Karjakin a reçu le prix des mains du ministre russe des Sports Oleg Matytsin

Le grand maître d’échecs russe Sergey Karjakin a reçu l’Ordre du mérite de la patrie pour ses services rendus à son pays. Karjakin est actuellement interdit de compétition internationale par l’autorité des échecs FIDE pour sa position vocale en faveur du président russe Vladimir Poutine et de la campagne militaire en Ukraine.

Karjakin, 32 ans, a reçu son prix du ministre russe des Sports Oleg Matytsin lors d’une cérémonie spéciale vendredi avant la “Journée des athlètes” en Russie, qui est célébrée chaque année le deuxième samedi d’août.

Karjakin a reçu la deuxième classe de l’honneur, tandis que d’autres athlètes russes tels que les nageurs Mikhail Dovgalyuk et Aleksandr Krasnykh – médaillés aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 – figuraient également parmi les fêtés.

“Je tiens à féliciter tout le monde pour nos vacances professionnelles, dans les moments difficiles nous nous unissons encore plus, nous devenons plus durs sur la scène internationale”, dit Matytsine.

“Tout le monde nous regarde, ils veulent nous écraser, imposer des sanctions, mais nous sommes comme un ressort – plus vous appuyez longtemps, plus ça repousse.

“Les victoires aux Jeux Olympiques sont un exemple de notre travail, comment nous savons sincèrement nous faire confiance, je félicite sincèrement tout le monde.”

Au milieu des sanctions généralisées contre les athlètes russes, la star des échecs Karjakin a été personnellement visée par l’instance dirigeante de la FIDE pour sa position sur l’opération militaire de Moscou en Ukraine.

Né en Crimée, Karjakin représentait auparavant l’Ukraine mais a changé d’allégeance à la Russie en 2009.

Il a soutenu la réunification de sa péninsule natale avec la Russie en 2014 et, fin février de cette année, a écrit une lettre ouverte au président Poutine exprimant son plein soutien à l’opération militaire.

La FIDE a annoncé en mars qu’elle interdisait Karjakin pendant six mois, tandis que d’autres joueurs russes sont autorisés à concourir en tant qu’individus lors de compétitions internationales sous statut neutre.

Challenger pour le titre mondial en 2016 et ancien champion du monde de blitz et d’échecs rapides, Karjakin n’a pas faibli dans son soutien à Poutine et à la campagne des forces armées russes.

« Je ne le nierai pas, c’est désagréable. Mais, même si je pouvais revenir en arrière, écrirais-je à nouveau des mots de soutien ? Bien sûr que je le ferais. Je le répète, je ne pouvais pas rester indifférent », Karjakin a déclaré en mars.

