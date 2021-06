Une star de Smallville emprisonnée pendant 3 ans pour son rôle dans le culte du sexe de NXIVM après avoir critiqué un leader tordu

PARUTION DE LA LETTRE D’ALLISON MACK

Dans le document, obtenu par The Hollywood Reporter, Allison s’est excusée auprès de tous ceux qui avaient été « blessés » par ses actions.

L’ancienne star de la télévision a poursuivi: « Je croyais de tout cœur que son mentorat me conduisait à une version meilleure et plus éclairée de moi-même.

« Je lui ai consacré ma loyauté, mes ressources et, finalement, ma vie. Ce fut la plus grande erreur et le plus grand regret de ma vie.