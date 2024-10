Une star de premier plan « horrifiée » alors que la prétendue sex tape de Diddy est transmise aux médias : « Il a l’impression d’avoir été victime il y a des années »

La célébrité masculine de premier plan qui fait l’objet d’une prétendue sex tape avec Sean « Diddy » Combs est « horrifiée » que les images soient vendues aux médias, ont déclaré au Post deux membres de l’entourage de la star.

«C’est déclencheur», a déclaré l’un des initiés. «Cela ressemble à une trahison et à une violation, et cela cause beaucoup de problèmes. Cela rappelle des souvenirs vraiment troublants et mauvais.

Plus d’une personne vend les images incriminantes, qui montrent un homme qui semble être Combs en train d’avoir des relations sexuelles avec un homme plus jeune, qui semble être la vedette. Leurs deux visages sont clairement visibles sur les images.

La célébrité masculine de premier plan qui fait l'objet d'une prétendue sex tape avec Sean « Diddy » Combs est « horrifiée » que les images soient vendues aux médias, ont déclaré des sources au Post.

« C’est un véritable cauchemar », a déclaré l’initié. « Il a l’impression d’avoir été victime il y a des années et de l’être à nouveau. Si cette image sort, elle le suivra à vie. Ce sera sur Internet pour toujours.

Une deuxième source proche de la célébrité a déclaré au Post qu’il « essayait d’ignorer » les discussions autour de la vidéo.

« Il ne peut pas faire grand-chose à ce sujet, s’il y a une vidéo prise à son insu et qui est diffusée d’une manière ou d’une autre », a déclaré la source. « Alors tout ce qu’il peut faire, c’est prier. Il prie pour que tout cela disparaisse.

Au moins une des personnes qui colportent cette cassette minable ne l’a pas remise au gouvernement fédéral.

Les représentants et les avocats de Combs et de la jeune célébrité n’ont pas répondu à la demande de commentaires du Post.

Le Post ne nomme pas l’acteur vedette car on ne sait pas s’il a été victime d’un crime sexuel ou s’il était un adulte au moment de la diffusion des images.

Un officier du ministère de la Sécurité intérieure qui a participé au raid au domicile de Combs à Miami a déclaré au Post que les forces de l’ordre pensaient que Diddy avait filmé des vidéos incriminantes dans ce manoir – qui aurait été truqué avec des salles de sexe permettant à Diddy d’enregistrer des soirées sexuelles. et même les regarder à distance.

Agents chargés de l’application des lois et véhicules à l’extérieur du domaine de Diddy à Beverly Hills, le 25 mars 2024, à Los Angeles, en Californie. Images du GC

Un officier du ministère de la Sécurité intérieure qui faisait partie du raid au domicile de Combs à Miami a déclaré au Post que les forces de l’ordre pensaient que Diddy y avait filmé des vidéos incriminantes. Londres Divertissement /Splash

La source, cependant, n’a pas été en mesure de confirmer que la star figurait dans les images obtenues.

« Il y a des noms reconnaissables », a déclaré l’officier, « mais je ne confirmerai aucune de leurs identités. Mais c’est bien plus que cela.

Voici ce que nous savons des allégations contre Sean « Diddy » Combs

Plusieurs membres des médias ont déclaré au Post qu’ils avaient été approchés avec les images au cours des dernières semaines, mais avaient décidé de ne pas les acheter en raison des difficultés juridiques liées à l’authentification de la vidéo, ainsi que des inquiétudes concernant l’âge de la jeune célébrité au moment de la diffusion. tournage.

Lors d’une récente apparition sur NewsNation, l’avocate Ariel Mitchell-Kidd, qui travaille pour plusieurs accusateurs de Combs, a affirmé avoir vu des « images fixes » de la prétendue vidéo, mais pas l’intégralité.

Mardi, les avocats ont annoncé que plus de 100 victimes – dont un homme âgé de 9 ans à l'époque – devraient intenter des poursuites contre Combs pour abus et exploitation sexuels présumés.

La vague de plaintes déposées par 120 accusateurs était répartie à peu près également par sexe, s’est étalée sur 30 ans et comprenait 25 mineurs, selon les rapports. FilImage

« M. Combs était dans la cassette et cette autre personne est – j’oserais dire, plus en vue que M. Combs », a-t-elle affirmé.

«Je peux vérifier qu’il existe. Que c’est réel et que l’autre personne dans la vidéo est très visible », a-t-elle affirmé. « Il n’est pas question de savoir si c’est cette personne dans la vidéo. »

En réponse aux déclarations de Mitchell-Kidd, l’équipe de Diddy a catégoriquement nié avoir eu connaissance de la vidéo, affirmant qu’elle souhaitait « de la publicité et de l’attention ».

« Je veux me concentrer sur l'âge de ces victimes », a déclaré l'avocat Tony Buzbee, basé au Texas. « Lorsque nous parlons de l'âge de ces victimes au moment des faits, c'est choquant. »

Mardi, les avocats ont annoncé que plus de 100 victimes – dont un homme âgé de 9 ans à l’époque – devraient intenter des poursuites contre Combs pour abus et exploitation sexuels présumés.

« Je veux me concentrer sur l’âge de ces victimes », a déclaré l’avocat Tony Buzbee, basé au Texas. « Lorsque nous parlons de l’âge de ces victimes au moment des faits, c’est choquant. »

La nouvelle vague de plaintes déposées par 120 accusateurs était répartie à peu près également par sexe, s’étendait sur 30 ans et comprenait 25 mineurs, dont un enfant qui n’aurait que 9 ans lorsqu’ils ont été victimes, a déclaré Buzbee mardi à Houston, au Texas.