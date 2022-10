Une star de l’UFC revendique une attaque nucléaire russe

Le combattant américain Sean Strickland a suggéré qu’une frappe nucléaire russe sur son pays natal “endurcirait les gens”

Sean Strickland, le combattant américain de l’UFC qui a la réputation de s’éloigner rarement trop de la controverse, s’est de nouveau retrouvé dans la ligne de mire après avoir admis sur un podcast récent qu’il “espère presque« que la Russie lancera des frappes nucléaires contre les États-Unis parce qu’il estime que ses compatriotes ont obtenu »trop mou.”

Le poids moyen de l’UFC, Strickland, a commenté un enregistrement du podcast “Food Truck Diaries” de l’ancien combattant poids lourd Brendan Schaub au milieu des tensions persistantes entre les deux puissances nucléaires concernant la situation militaire en Ukraine.

Strickland a suggéré que peut-être une guerre nucléaire “endurcirait” certaines personnes aux États-Unis.

“Bro, les américains sont doux comme de la merde, trop de putain de Starbucks, la vie est trop belle pour vous enfoirés», a déclaré Strickland à Schaub sur le podcast.

“J’espère presque que la Russie f ** kng nous bombardera juste pour que nos noix deviennent un peu plus grosses.

« Vous êtes trop mous. F ** king beta males avec f ** king man buns et s ** t …”

Il a ensuite ajouté : “Je m’entends beaucoup avec les Russes et beaucoup de ces gens “plus durs”. Ce ne sont pas des clowns, ce sont juste de bons putains de mecs et vous venez en Amérique et vous avez les Ronda f ** king Rouseys. Pas d’offense, je te connais [Schaub] comme la fille, mais tu as ces f ** king doux, faibles [people].”

Strickland développerait également dans le podcast ses pensées selon lesquelles l’ancienne star de l’UFC Rousey était “faible” pour avoir admis qu’elle avait des pensées suicidaires à la suite de sa première défaite en carrière contre Holly Holm.

Après l’enregistrement, Strickland s’est rendu sur Instagram pour dire que ce serait le dernier podcast auquel il participerait depuis un certain temps étant donné son habitude fréquente de dire la mauvaise chose.

“Je viens de terminer un podcast de Brendan Schaub,” il a écrit.

“Je pense que c’est peut-être le dernier que je fais… Je ne suis pas assez stable pour parler… après un certain temps, je commence à plaider pour le meurtre de chiots. Aucune autre demande.

“Désolé les gars, je déteste les podcasts. Je déteste les podcasts parce que quand je commence à parler, je me mets en colère, mon putain de filtre tombe, et je dis de la merde qui est sortie du contexte putain,” il ajouta.

Lire la suite L’UFC “white trash motherf ** ker” nie être homophobe

Strickland a été éliminé lors de son dernier combat par le Brésilien Alex Pereira – une défaite qui a mis fin à une séquence de six victoires consécutives. Il détient actuellement un record de 25-4 en MMA professionnel.

L’Américain a été critiqué dans les cercles du MMA pour ses déclarations précédentes sur la situation militaire en Ukraine, tweeter fin février que l’Ukraine devrait «il suffit de plier le genou et de devenir russe.”

Le message a provoqué une réponse sévère de l’ancien champion polonais des mi-lourds UFC Jan Blachowicz.

“Il est facile de donner l’indépendance de quelqu’un d’autre», a écrit Blachowicz à Strickland.

“L’histoire de la région de l’Europe de l’Est est pleine de luttes et de souffrances. L’Ukraine – en tant que pays et en tant que peuple – a beaucoup souffert. Leur résistance est compréhensible et admirable. Liberté!”

Blachowicz a ensuite développé ses commentaires à MMA Fighting: «Je ne dirais rien mais il combat dans la même compagnie que moi. On se bat pour l’UFC donc je pense que je dois lui répondre car il n’a aucune idée de ce qui se passe.”

Le compte Twitter de Strickland a depuis été suspendu.

LIRE LA SUITE: Le brandon de l’UFC affirme qu’il s’est battu comme une “pensée” lors de la victoire de l’événement principal (VIDEO)

Pendant ce temps, Strickland a également précédemment parlé d’avoir traversé une “phase suprémaciste blanche” dans sa jeunesse, ce qui, a-t-il déclaré dans une interview avec le journaliste du MMA Ariel Helwani, l’a conduit à être expulsé de son école pour avoir participé à un crime de haine.

Strickland a également attiré l’attention pour avoir parlé de son désir de mettre fin à la vie d’un adversaire lors d’un combat d’arts martiaux mixtes, ainsi que des commentaires sur la communauté gay.