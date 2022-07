Une star de l’UFC d’origine russe marque un autre combattant “animal” après des bouffonneries

Muhammad Mokaev n’a pas le temps pour les bouffonneries de Paddy Pimblett

Paddy Pimblett a probablement gagné une légion de nouveaux fans après son impressionnante soumission au deuxième tour du dangereux Jordan Leavitt lors du retour de l’UFC à Londres le week-end dernier, mais son compatriote britannique Muhammad Mokaev ne semble certainement pas en faire partie.

Le natif de Liverpool, Pimblett, a souligné sa réputation grandissante lorsqu’il a tenu parole en devenant le premier homme à terminer le combattant américain Leavitt dans sa carrière, après quoi il s’est lancé dans un discours émouvant sur les ravages que les problèmes de santé mentale peuvent avoir sur les hommes – un triste proclamation prononcée quelques jours seulement après qu’un de ses amis proches se soit tragiquement suicidé.

Les performances et les commentaires d’après-combat de Pimblett, associés à son attitude franche et amusante, ont fait du joueur de 27 ans l’une des étoiles montantes de l’UFC – mais Mokaev, invaincu et né au Daghestan, dit que Pimblett est un mauvais modèle. pour les jeunes à admirer.

“Il y a tellement de gars qui ne reçoivent pas beaucoup d’attention des médias qui devraient l’obtenir», a déclaré Mokaev, 21 ans, après sa victoire acharnée contre Charles Johnson sur la même carte.

“Exemple, Arnold Allen. C’est Léon Edwards. C’est Tom Aspinall. Nathaniel Bois. Ces gars sont incroyables, de bons exemples. Je ne manque pas de respect aux médias, mais vous accordez de l’attention à un gars connard comme Paddy Pimblett.

“Ces gars n’atteignent jamais le top 15. Comme, de manière réaliste, [if you understand MMA] il ne l’atteindra jamais. Je ne pense pas qu’il soit un bon modèle pour les jeunes. Veuillez suivre Tom Aspinall, Arnold Allen, Leon Edwards, de vrais hommes à l’intérieur et à l’extérieur de la cage. Je suis fier d’être sur la même carte qu’un homme comme Tom Aspinall.”

L’antipathie entre les deux combattants remonte à une dispute de 2018 dans laquelle Pimblett critiquait fortement la décision de l’Anglais adopté Mokaev de porter le drapeau britannique dans la cage avant ses combats.

“T’es pas d’ici idiot“, a écrit Pimblett dans un échange houleux sur les réseaux sociaux, faisant également référence à Mokaev comme un”fraude.”

“Vous êtes raciste !», a répondu Mokaïev. “Je représente ce pays, qu’est-ce que tu vas faire ?”

Pimblett a répondu une fois de plus, disant que Mokaev ne devrait pas être autorisé à représenter le Royaume-Uni s’il n’y était pas né.

Le va-et-vient entre les deux hommes a de nouveau atteint son paroxysme samedi soir, Mokaev frappant également Pimblett pour avoir montré son dos aux médias lors des pesées de vendredi.

“Ce mec baisse son pantalon», a déclaré Mokaïev.

“Un homme ne fait pas ça. Les femmes ne font pas ce genre de choses. Baisse son pantalon, grossit, boit de la bière, comme un animal. Les hommes de Liverpool, je connais de vrais Scouse, ils ne font pas ce genre de choses.

«Ce gars est tout simplement trop. Je ne suis pas un haineux, je veux juste voir une nouvelle génération suivre de vrais hommes. Si vous parlez de gars britanniques, il y a Tom Aspinall. Il y a Arnold Allen. Léon Edwards. Les hommes du monde, de ce qu’ils font, ils vous soutiendront.

“Pas ce gars-là, marchez derrière la sécurité quand il voit une caméra alors il est comme un vrai gars, mais quand il n’y a pas de caméra, il se cache. Je vois ça. Je connais cette énergie. Je ne suis pas un gamin qui dit : « Tout le monde me pousse dans la cage, allez vous battre s’il vous plaît. J’ai grandi fou aussi.”