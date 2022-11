Une star de l’UFC arrêtée à l’aéroport de New York

Israel Adesanya aurait été arrêté pour « possession criminelle d’une arme »

Le combattant de l’UFC Israel Adesanya a été arrêté mercredi à l’aéroport JFK de New York pour possession de poing américain, selon des informations. L’incident est survenu quelques jours seulement après qu’Adesanya a perdu son titre de poids moyen contre Alex Pereira lors d’un concours principal à l’UFC 281 au Madison Square Garden.

Le média américain TMZ a rapporté qu’Adesanya avait été arrêté par le département de police de l’autorité portuaire près du terminal d’American Airlines peu avant 14 heures, heure locale.

Le combattant, qui est né au Nigeria mais vit en Nouvelle-Zélande depuis son enfance, aurait été retrouvé avec l’arme, bien que l’on ne sache pas où elle était conservée, selon TMZ.

Les coups de poing américains sont illégaux dans l’État de New York et sont répertoriés comme un délit de classe A, ce qui peut signifier une peine de prison et une amende.

Dans une déclaration ultérieure, le responsable d’Adesanya a déclaré que le problème avait déjà été résolu et que son client avait poursuivi son voyage.

“Israël a reçu un cadeau d’un fan, qu’il a mis dans ses bagages”, a déclaré Tim Simpson au nom du combattant.

« Lorsqu’il a été signalé à l’aéroport, Israël s’est rapidement débarrassé de l’article et a coopéré avec les autorités. Il s’est conformé en conséquence, l’affaire a été classée et il est sur le chemin du retour.

Adesanya, 33 ans, n’a subi que la deuxième défaite de sa carrière professionnelle de MMA lorsqu’il a été arrêté au cinquième tour de son concours avec Pereira samedi soir.

Le combat a prolongé une rivalité entre les deux qui découle de leurs jours de kickboxing, au cours desquels le Brésilien a également pris le dessus sur “The Last Stylebender” à deux reprises.

Adesanya a remis en question l’arrêt du TKO de samedi par l’arbitre Marc Goddard comme étant trop tôt, tandis que le président de l’UFC, Dana White, a déjà suggéré qu’une revanche immédiate avec Pereira était sur les cartes.