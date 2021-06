Une star de l’opéra sud-africaine détenue accuse le personnel de l’aéroport Charles de Gaulle de « torture psychologique » et de discrimination raciale

La soprano a déclaré au site d’information Opera Wire qu’elle avait été arrêtée lundi à son arrivée de Milan pour une représentation de La Sonnambula de Vincenzo Bellini au Théâtre des Champs-Elysées à Paris.

La chanteuse a affirmé avoir été arrêtée par les douaniers et contrainte de passer plusieurs heures dans une cellule de détention. Selon Yende, les fonctionnaires ont insisté sur le fait que le document de voyage qu’elle avait était « non accepté par la France ».

J’avais les bons documents mais ils m’ont dit : ‘Non, elle doit être renvoyée en Italie.’

Yende a déclaré que les agents avaient pris son téléphone portable et lui avaient demandé d’enlever ses chaussures. Elle a dit qu’elle était choquée et s’était sentie « dépouillée de ma dignité humaine et de mon respect ».

Elle a d’abord raconté l’incident allégué dans une série de publications sur Instagram, accusant les responsables de l’aéroport de « discrimination raciale scandaleuse et torture psychologique et commentaires raciaux très offensants ».

« J’ai été déshabillé et fouillé comme un délinquant et placé en cellule de rétention au terminal 2B du contrôle douanier Charles de Gaulle, Paris », elle a écrit.

осмотреть ту икацию Instagram икация от PRETTYYENDE (@pretty_yende_official)

Yende a déclaré que les fonctionnaires ont pris tous ses biens et lui ont dit d’écrire les numéros de téléphone de sa famille et de ses amis proches.

« Ils ont dit qu’ils allaient m’emmener dans un » hôtel de prison « entre-temps, alors qu’ils me regardaient comme si j’étais un délinquant », a-t-il ajouté. a écrit la chanteuse, ajoutant qu’elle était « traumatisé » par le traitement. Elle a affirmé que la plupart des fonctionnaires refusaient de lui parler anglais et qu’elle avait entendu des policiers « parler et rire dans le couloir. »

« La brutalité policière est réelle pour quelqu’un qui me ressemble » Yendé a écrit.

L’aéroport n’a pas commenté les allégations. Une source policière française a indiqué à l’AFP que le chanteur était arrivé avec un passeport sud-africain sans visa. La source a nié qu’on ait demandé à Yende de se déshabiller et a déclaré que « à aucun moment il n’y a eu d’incidents. »

La source policière a déclaré que la chanteuse avait été libérée une heure et demie plus tard avec un visa lui permettant d’entrer en France, ajoutant que Yende avait été détenue à des fins de vérification qui n’avaient rien à voir avec sa couleur de peau.

Yende a joué dans des opéras à Berlin, Paris, Barcelone, New York et Los Angeles, entre autres. En 2019, elle a reçu l’Ordre de l’Étoile d’Italie.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !