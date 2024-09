Une star de l’AEW explique pourquoi un événement de catch au Sphere à Las Vegas est peu probable – PWMania

L’UFC a fait ses débuts le 14 septembre 2024, à The Sphere à Las Vegas, NV, avec l’événement UFC 306.

Au cours de son podcast, la star de l’AEW Jeff Jarrett a expliqué pourquoi le coût d’organisation d’un spectacle sur place sera un problème pour les promotions de catch.

« J’ai entendu dire que le chiffre était de 20 millions. Le stade de Wembley, la semaine prochaine Arthur Ashe, construit pour le tennis, la lutte mercredi prochain, mais ce n’est pas bon marché. Quand je mettrai ma casquette de promoteur et que je regarderai vraiment le [return on investment] « Je ne vois pas comment cela pourrait se produire dans les douze prochains mois. Je ne vois pas comment cela pourrait se produire. Je me trompe peut-être, mais il faut générer des revenus colossaux pour atteindre le niveau de la mer. »

Le co-animateur de Jarrett, Conrad Thompson, a également déclaré ce qui suit :

« Ce sera intéressant, je ne sais pas. J’ai lu ce week-end des articles de plusieurs followers sur le coût de cet événement UFC. Il faut générer beaucoup de revenus pour que cela ait du sens. »



(citations avec l’aimable autorisation de Skylar Russell)