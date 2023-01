Une star de la télévision ukrainienne lève 100 millions de dollars pour l’armée du pays

Lorsque le président russe Vladimir Poutine a annoncé une “opération spéciale” dans la nuit du 24 février, l’un des plus grands forains ukrainiens, Serhiy Prytula, était dans un train en direction de Lviv, la ville la plus éloignée de l’ouest de l’Ukraine, où il préparait une maîtrise en l’administration publique à l’Université catholique ukrainienne, prestigieuse université privée.

Il était tôt le matin, quand son téléphone s’est éteint. “Ma femme a appelé, elle a dit que la guerre avait commencé”, se souvient Prytula depuis son bureau à Kyiv. Consterné, comme des millions d’Ukrainiens, Prytula a commandé un taxi pour retourner à Kyiv, où son fils de 15 ans, Dmytro, l’attendait. En route vers la capitale, Prytula a parlé aux membres de son équipe, et c’est au cours de ces six heures de route que les premières esquisses d’un plan d’action ont émergé dans le brouillard de l’incertitude.

Deux ans plus tôt, éminent présentateur de télévision et showman très demandé, il avait créé une fondation caritative appelée Serhiy Prytula Charity Foundation, qui soutenait les Ukrainiens dans le besoin, des enfants autistes aux patients atteints de cancer. Maintenant, son pays était envahi par une superpuissance. Sa réaction a été de lancer une collecte de fonds pour l’armée ukrainienne. Aujourd’hui, sa fondation emploie 100 personnes ainsi que des dizaines de bénévoles.

“La page Facebook m’a juste rappelé qu’en décembre 2021, nous avions eu une réunion avec nos donateurs. Je leur ai dit que notre fondation avait collecté environ 250 000 dollars. C’était une réussite pour le moment, mais aujourd’hui, nous avons franchi la ligne – 3,9 milliards d’Ukrainiens. Hryvnias (environ 100 millions de dollars). Ça va beaucoup mieux”, a déclaré Prytula à Fox News.

Au cours des 11 derniers mois, la fondation a fait don de plus de 11 000 appareils de communication, près de 4 000 drones et plus de 900 voitures à l’armée ukrainienne, ainsi que de plus de 13 000 trousses de premiers soins individuelles, et elle a organisé une formation en médecine de combat pour 6 000 personnes.

En plus d’aider les forces armées, la Serhiy Prytula Charity Foundation a livré environ 15 tonnes de nourriture à plus de 250 000 citoyens dans les zones touchées par la guerre.

Des initiatives individuelles comme celles de la Fondation Prytula sont la raison même pour laquelle les Ukrainiens s’appellent “une nation de volontaires”, a déclaré à Fox News le conseiller du ministère de la Défense Yuriy Sak, rappelant comment les Ukrainiens se sont unis face à l’annexion, et des milliers se sont enrôlés pour se porter volontaires pour les forces armées.

“Même si nous savions que nous avions un ennemi dangereux, qui tôt ou tard allait nous attaquer, le ministère de la défense n’a pas été en mesure de subvenir immédiatement aux besoins des centaines de milliers de soldats nouvellement arrivés. C’est pourquoi, au cours du premier mois ou deux de cette guerre, lorsque de nouveaux soldats arrivaient, ils n’étaient pas équipés », a noté Sak.

Selon Sak, la mission originelle d’« une nation de volontaires » était de s’assurer que les soldats étaient bien équipés : « Ainsi, l’engagement des volontaires se consacrait principalement à fournir des choses comme des gilets pare-balles, des casques, des garrots, des kits médicaux, parce que nous savions que l’ennemi était impitoyable”.

Onze mois après que la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine, les alliés occidentaux s’engagent à fournir un ensemble d’armes massif à l’Ukraine pour se défendre contre l’agression russe et repousser ses troupes des territoires occupés.

Tous les autres colis militaires que l’Ukraine a reçus au cours des 11 derniers mois ont progressivement augmenté, des javelots antichars légers à la batterie de défense aérienne Patriot.

Au total, les États-Unis ont engagé à eux seuls plus de 29,5 milliards de dollars d’aide à la sécurité en Ukraine depuis le début de l’invasion russe il y a près d’un an.