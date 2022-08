Une star de la télévision russe à moitié nue retrouvée morte à Saint-Pétersbourg — RT Games & Culture

Les autorités de Saint-Pétersbourg ont découvert le corps d’une jeune femme qui serait la star de la télévision russe Anastasia Kochervey dans le golfe près de la ville, ont annoncé mercredi les enquêteurs.

Comme l’a rapporté le journal russe 360, la police procède actuellement à une enquête préalable sur la découverte du corps d’une jeune femme inconnue dans le quartier de Krasnoselsky à Saint-Pétersbourg, dans le golfe de Finlande, le 13 août. Les autorités notent que le corps ne présentait aucun signe extérieur de jeu déloyal et que la femme a été retrouvée en sous-vêtements et portait un tatouage de cartes à jouer sur le dos.

La femme serait Anastasia Kochervey, âgée de 28 ans – l’ancienne star de la populaire émission de télé-réalité “Dom 2” – qui a disparu il y a plusieurs semaines, selon ses amis.

Olesya Malibu – une amie et co-star de l’actrice – a affirmé sur les réseaux sociaux que Kochervey avait des problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme et avait récemment eu des ennuis avec un homme non identifié à Moscou qui aurait menacé de la tuer.

LIRE LA SUITE:

Le rappeur russe dit que le label occidental a interdit son morceau

L’actrice aurait pris contact avec son amie il y a quelques semaines après avoir vendu son appartement à Krasnodar et déménagé à Saint-Pétersbourg. L’ami dit que Kochervey semblait “Ordinaire” lors de leur dernier appel, mais a ajouté qu’elle “Je savais que ça finirait comme ça.”

La police a convoqué la mère de Kochervey de Krasnodar à Saint-Pétersbourg pour identifier le corps.

Kochervey a gagné en popularité après avoir joué dans “Dom 2” en 2018. Depuis, elle aurait travaillé dans des services d’escorte, où ses amis pensent qu’elle est peut-être tombée dans une mauvaise foule qui lui a causé des ennuis.