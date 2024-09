Une star de la télévision espagnole devient grand-mère grâce à une maternité de substitution

« Clignoter, » un nouveau film de National Geographic Documentary Films montre comment une famille de quatre enfants, dont trois deviennent aveugles, embrasse la vie face à un avenir incertain. C’est un témoignage de la résilience de la famille Lemay-Pelletier, mais aussi un rappel pour nous tous de saisir l’occasion car notre avenir est incertain.

Edith Lemay et Sébastien Pelletier sont les parents de Mia, une fille de 13 ans, et de trois garçons : Léo, 11 ans, Colin, 9 ans, et Laurent, 7 ans. Au cours des six dernières années, ils ont appris que Mia et le deux plus jeunes garçons ont rétinite pigmentaire une maladie génétique rare dans laquelle les cellules de la rétine meurent lentement. À mesure que la maladie progresse, la personne développe une « vision tunnel » qui se rétrécit jusqu’à ce qu’il ne reste plus que très peu de vision.

Le diagnostic a dévasté les parents. « Le plus dur avec le diagnostic a été l’inaction. Ils ne peuvent rien y faire. Il n’y a pas de traitement », dit Edith dans le film.

Cependant, même si les parents ne pouvaient pas influencer la progression de la maladie, ils pouvaient offrir aux sens de leurs enfants une expérience épique qui leur serait bénéfique toute leur vie.

« Nous ne savons pas à quelle vitesse cela va aller, mais nous nous attendons à ce qu’ils soient complètement aveugles d’ici la quarantaine », ont déclaré les parents. Le conseiller en déficience de Mia leur a suggéré de remplir sa mémoire visuelle avec des images tirées de livres. « Je me suis dit : je ne vais pas lui montrer un éléphant dans un livre ; Je vais l’emmener voir un vrai éléphant », explique Edith dans le film. « Et je vais remplir sa mémoire visuelle avec les meilleures et les plus belles images possibles. »

La famille Pelletier (de gauche à droite) : Mia, Sébastien, Colin, Edith Lemay, Laurent et Léo à Kuujjuaq, Canada. via National Geographic/Katie Orlinsky

Cette prise de conscience a donné lieu à un voyage inspirant d’un an à travers 24 pays, au cours duquel chaque membre de la famille a vécu quelque chose qui figurait sur sa liste de choses à faire. Mia a nagé avec les dauphins, Edith est montée en montgolfière en Cappadoce et Léo a vu des éléphants en safari.

Colin a réalisé son rêve de dormir dans un train en marche pendant que Sébastien visitait le site historique d’Angkor Wat.

«Nous nous concentrions sur les sites touristiques», explique Pelletier. « Nous nous sommes également beaucoup concentrés sur la faune et la flore. Nous avons vu des animaux incroyables en Afrique mais aussi ailleurs. Nous essayions donc vraiment de leur faire voir des choses qu’ils n’auraient pas vues chez eux et de vivre les expériences les plus incroyables.

Des caméras ont suivi la famille pendant 76 jours alors qu’elle voyageait dans des régions lointaines, notamment en Namibie, en Mongolie, en Égypte, au Laos, au Népal et en Turquie. En chemin, la famille s’est liée d’amitié avec la population locale et la faune. Dans une scène déchirante, les garçons ont pleuré alors que la famille a dû laisser derrière elle un chien nommé Bella avec qui il s’était lié d’amitié dans les montagnes du Népal.

Mais le film ne parle pas seulement des merveilles de la nature et de la camaraderie familiale. Le voyage de la famille tourne au « cauchemar » lorsqu’ils se retrouvent coincés dans un téléphérique suspendu à des centaines de pieds au-dessus de la forêt équatorienne pendant plus de 10 heures.

Léo, Laurent, Edith, Colin, Mia et Sébastien regardent les montagnes de la chaîne de l’Annapurna. via MRC/Jean-Sébastien Francoeur

Comme prévu, les cinéastes de NatGeo capturent magnifiquement le voyage de la famille, et dans le cas de « Blink », cette vision majestueuse est encore plus importante. Dans certains des moments les plus calmes du film, nous voyons les enfants admirer les merveilles du monde, du vaste désert blanc d’Égypte à un papillon intrépide au Népal, sachant pertinemment qu’un jour leur vue baissera.

En chemin, la famille a pris autant de photos que possible pour renforcer les souvenirs qu’ils ont créés au cours de leur aventure. « Peut-être qu’ils pourront regarder les photographies et les images et qu’ils ramèneront ensemble ces histoires, ces souvenirs de famille », dit Edith.

Mais le film parle bien plus que des aventures de voyage et de la douleur du chagrin ; en fin de compte, c’est une question de famille.

« En équilibrant [the parents’ grief] avec une histoire plus innocente et joyeuse d’émerveillement et de découvertes enfantines, nous avons senti que nous pouvions aller au-delà d’un simple catalogue de lieux et capturer quelque chose d’universel », ont déclaré les réalisateurs Edmund Stenson et Daniel Roher dans un communiqué. « En gardant notre caméra à hauteur d’enfant et intimement proche de la famille, nous visions à plonger le public dans les réalités d’observation de leur vie quotidienne, ainsi que dans les relations subtiles entre chacun d’eux. C’est un film construit sur les regards, les gestes et les petits détails, le tissu même de nos relations les uns avec les autres.

En fin de compte, « Blink » est un film formidable à voir avec vos proches car c’est un beau rappel d’apprécier les merveilles de notre monde, le don de nos sens et la beauté de la famille.

Le film sortira dans plus de 150 cinémas aux États-Unis et au Canada à partir du 4 octobre et fera ses débuts sur National Geographic Channel et sera diffusé sur Disney+ et Hulu plus tard cette année. Visitez le Site Internet « Blink » pour plus d’informations.