Une star de la réalité condamnée à une amende pour avoir fait la promotion de la crypto — RT Games & Culture

La star de télé-réalité américaine Kim Kardashian a été frappée d’une amende de 1,26 million de dollars pour avoir omis de divulguer qu’elle avait été payée pour promouvoir les jetons de crypto-monnaie EMAX sur Instagram, a annoncé lundi la Securities and Exchange Commission.

L’agence a infligé une amende à Kardashian pour «vantant illégalement» le jeton dans un post qu’elle a publié l’année dernière sur Instagram, où elle compte plus de 331 millions de followers et est l’une des dix utilisatrices les plus populaires. La star de Keeping Up With the Kardashians a été payée 250 000 $ par le créateur du jeton EthereumMax pour la publication, qui comprenait un lien vers le site Web de la société avec des instructions sur la façon d’acheter EMAX.

En plus d’une pénalité de 1 million de dollars, l’agence a facturé à Kardashian 260 000 dollars, représentant son paiement pour le poste plus les intérêts. Elle est également interdite de promouvoir des crypto-monnaies pendant trois ans et doit coopérer avec ce que la SEC décrit comme une enquête en cours.

"Cette affaire rappelle que, lorsque des célébrités ou des influenceurs approuvent des opportunités d'investissement, y compris des titres d'actifs cryptographiques, cela ne signifie pas que ces produits d'investissement conviennent à tous les investisseurs.", a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler, dans la déclaration de l'agence, qui était accompagnée d'un clip YouTube flashy avertissant que"les mentions de célébrités ne signifient pas qu'un produit vous convient, ni même, franchement, qu'il est légitime."















Kardashian a accepté de payer l’amende et de se soumettre à la sanction sans admettre ni nier les conclusions de la SEC. Avec une valeur nette de 1,8 milliard de dollars, selon Forbes, l’ancien entrepreneur n’avait probablement pas besoin des frais de promotion.

Cependant, elle n’est pas la seule célébrité à avoir atterri dans l’eau chaude pour avoir poussé les produits d’EthereumMax à ses abonnés. Le boxeur Floyd Mayweather et l’ancien basketteur des Boston Celtics Paul Pierce figuraient également sur la liste de paie de l’entreprise, et tous les trois ont été poursuivis en janvier par des investisseurs qui ont affirmé avoir été dupés par le battage médiatique des célébrités et le nom de l’entreprise.

Malgré sa ressemblance superficielle avec Ethereum, la deuxième plus grande pièce de monnaie dans l’espace crypto, EthereumMax n’a aucun lien réel avec la pièce. “Cela reviendrait à commercialiser un restaurant sous le nom de “McDonald’sMax” alors qu’il n’avait aucune affiliation avec McDonald’s autre que la similitude du nom et le fait que les deux sociétés vendent des produits alimentaires.», lit-on dans la plainte des investisseurs. Les fondateurs d’EthereumMax, Steve Gentile et Giovanni Perone, ont décrit comme “un groupe mystérieux de développeurs de crypto-monnaie», ont également été nommés co-accusés dans le recours collectif.

Apparemment pas découragée par ses déboires juridiques, Kardashian étendrait sa marque prodigieuse dans le secteur financier, en lançant une société de capital-investissement appelée SKYY Partners.