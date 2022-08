Une star de la Premier League brésilienne frappée après avoir fait du showboating (VIDEO)

Un joueur de Nottingham Forest n’a pas apprécié que Richarlison se montre

L’attaquant de Tottenham Hotspur, Richarlison, a été brutalement éliminé lorsqu’un rival de Nottingham Forest a démontré ce qu’il pensait de son showboating provocateur lors de leur match de Premier League dimanche.

Les Spurs ont maintenu leur invincibilité et ont conservé la troisième place du classement anglais avec une victoire 2-0 à l’extérieur au City Ground des nouveaux garçons grâce à un doublé de Harry Kane.

Dans les dernières minutes, Richarlison a commencé à faire des « maintiens » sur l’aile en jonglant avec le ballon sous les moqueries des supporters locaux, dont l’honneur était défendu par Brennan Johnson.

Alors que le Brésilien retirait le ballon puis le récupérait, Johnson est venu dans toutes les armes et a paré l’ancien homme d’Everton avec un solide tacle glissé.

Johnson a été naturellement réservé pour l’explosion, mais n’aura pas été réprimandé par son manager Steve Cooper qui a critiqué Richarlison pour avoir créé un moment fort qui a déjà été visionné huit millions de fois en ligne.

Richarlison fait du showboating sans raison particulière, Johnson le sabote magnifiquement dans les airs. Satisfaisant à regarder.pic.twitter.com/5v2Cu4dJym – Barbe séparée (@PartedBeard) 28 août 2022

“Je ne voudrais pas que mes joueurs fassent ça, ce que Richarlison a fait”, dit Johnson. “Si cela est accepté aux Spurs, cela n’a rien à voir avec moi, mais ce ne serait pas accepté ici.”

Suggérant qu’il n’avait pas clairement vu l’incident, cependant, le patron des Spurs, Antonio Conte, a clamé son innocence au nom de son accusation.

« Il a jonglé avec le ballon, non ? Conte a essayé de confirmer. “C’est un match et vous êtes sous pression. Je pense que ça va. Je ne pense pas qu’il voulait manquer de respect à Nottingham Forest, une très bonne équipe avec une grande histoire”, l’Italien a ajouté en référence aux deux Coupes d’Europe de l’équipe des East Midlands sous Brian Clough en 1979 et 1980.

Dans son rôle d’expert de Sky Sports, l’ex-légende de Liverpool et ex-fan d’Everton Jamie Carragher est revenu à l’explosion de Richarlison comme on l’a vu d’affilée la saison dernière où le joueur de 25 ans a dit au défenseur à la retraite de “lavez-vous la bouche avant de parler de moi et d’Everton” quand il jouait encore pour le club et qu’il ajoutait “Je ne te respecte pas”.

“Cela énerve les gens. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais qu’est-ce qu’il fait?” a demandé Carragher dimanche au joueur qui a changé d’allégeance pour 60 millions de livres sterling (70 millions de dollars) cet été.

“Il embête juste les gens avec ce garçon, Richarlison. Il m’embête. Qu’attendez-vous de Johnson ? Vous ne tolérez pas ça mais…” Carragher s’est éteint.

Étant donné qu’un tel showboating a parfois déclenché des bagarres de masse lors de matchs dans son pays natal, Richarlison devrait savoir mieux et ne peut pas être surpris par la réponse qu’il a reçue.

Mercredi, lui et son équipe se dirigent vers l’est à travers Londres pour affronter West Ham dans un derby qui devrait également s’avérer fougueux.