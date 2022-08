Une star de la NFL a été abattue plusieurs fois lors d’un vol

Brian Robinson a été victime d’un possible détournement de voiture, selon la police

Les commandants de Washington, le porteur de ballon Brian Robinson, se remettent à l’hôpital après avoir été abattus lors d’une tentative de vol ou de détournement de voiture, selon la police locale et comme révélé par la franchise NFL.

La police de Washington DC a déclaré que la fusillade avait eu lieu dans la partie nord-est de la capitale américaine vers 18 heures, heure locale, dimanche soir.

Avec Robinson souffrant de deux “blessures par balles aux membres inférieurs”, la police est à la recherche de deux suspects potentiels “dreadlocks jusqu’aux épaules”.

Ancien élève de l’Université de l’Alabama, Robinson, 23 ans, a été transporté à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger et visité par les copropriétaires des commandants Dan et Tanya Snyder, leur président Jason Wright, le médecin de l’équipe Dr Anthony Casolaro et clinique psychologue Dr Barbara Roberts.

L’entraîneur-chef Ron Rivera a également touché la base avec son joueur, qui, a-t-il dit plus tard, était “de bonne humeur” et je voulais remercier tout le monde “pour leurs aimables paroles, leurs prières et leur soutien” sur Twitter.

Je viens de finir de rendre visite à Brian. Il est de bonne humeur et voulait que je remercie tout le monde pour leurs aimables paroles, leurs prières et leur soutien. Il veut que ses coéquipiers sachent qu’il les apprécie tous pour avoir tendu la main et qu’il les aime tous et sera bientôt de retour pour faire ce qu’il fait le mieux. – Ron Rivera (@RiverboatRonHC) 29 août 2022

Avec la saison de la NFL commençant le deuxième week-end de septembre, Robinson était pressenti pour jouer un grand rôle pour les commandants en 2022 et avait impressionné lors du camp d’entraînement et des matchs de pré-saison.

“Brian a été génial,” a fait remarquer le coordinateur offensif Scott Turner ces dernières semaines.

“C’est un gars vraiment sérieux. Le football est extrêmement important pour lui. Il est très fier d’être un coureur physique. … Je pense qu’il continuera à s’améliorer aussi, à mesure que les répétitions augmentent”, Turner a prédit

Alors que Robinson a voyagé avec son équipe pour son dernier match de pré-saison à Baltimore à proximité samedi soir, il n’a pas figuré car les commandants ont perdu une affaire serrée contre les Ravens 17-15.

Rapporté par le Washington Post comme étant maintenant dans un “condition stable.” on ne sait pas quand Robinson pourrait revenir à l’action.