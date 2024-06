Une star de la musique country révèle un problème cardiaque et annonce des changements dans ses émissions

La star de la musique country Carley Pearce s’est rendue sur Instagram jeudi avec une mise à jour effrayante sur sa santé en informant ses fans que ses émissions « pourraient être un peu différentes » à l’avenir.

« J’ai toujours été transparente et honnête sur chaque aspect de ma vie, donc j’ai l’impression que cela mérite la même honnêteté », a déclaré la chanteuse de 34 ans dans une vidéo publiée sur sa page. « Vous savez que j’ai eu des problèmes de santé et que j’ai développé ce qu’on appelle une péricardite, qui est un problème cardiaque. J’ai travaillé avec des médecins et parlé à mon cardiologue, et je veux toujours être sur la route. C’est vraiment important pour moi. Mais nous avons tous décidé qu’il était dans mon intérêt, pendant que je guéris, de modifier un peu mes émissions.

Pearce a déclaré qu’elle devait « garder ma fréquence cardiaque sous contrôle en ce moment ».

« Cela ne veut pas dire que je n’irai pas tout à fait bien », a-t-elle déclaré. « Cela signifie simplement que pour le moment, je dois prendre cela au sérieux. Donc, si vous venez aux concerts, si vous voulez faire partie de l’une des choses incroyables que nous organisons avec « Hummingbird », ce sera génial. Cela pourrait paraître un peu différent, alors je demande un peu de grâce.

Elle a également encouragé ses fans et ses abonnés à encourager tout le monde à prendre soin de son corps et à l’écouter.

« J’aime les gars », a-t-elle terminé la vidéo en disant. « Je te verrai prochainement. »

La péricardite est l’inflammation des tissus entourant le cœur, selon la clinique Mayo.

Les fans ont massivement soutenu le chanteur.

