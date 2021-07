Une star de la LNH aux seins nus boit de la bière lors d’un appel de presse épique alors qu’il salue son compatriote russe qui a remporté le titre de MVP après la gloire de la Coupe Stanley (VIDEO)

Le Lightning de Tampa Bay a battu les Canadiens de Montréal 1-0 pour remporter la série 4-1, et célébrer Kucherov était en forme de confrontation alors qu’il se déshabillait et tirait d’une boîte dans ses devoirs de presse d’après-match, qu’il a commencé par applaudir et offrir deux doigts de l’une ou l’autre main aux caméras.

L’international russe Kucherov n’était clairement pas amoureux des partisans des Canadiens, se moquant d’eux après avoir remporté le match précédent 3-2 dans un résultat qu’il lui en voulait toujours clairement.

« Je ne voulais pas retourner à Montréal », a admis l’ancienne star du CSKA Moscou. « Les fans de Montréal, allez.

« Ils ont agi comme s’ils avaient remporté la Coupe Stanley lors du dernier match. Vous vous moquez de moi? Vous vous moquez de moi? Leur finale était la dernière série. Je n’ai pas pu dormir pendant trois nuits et pouvoir gagner ce match est énorme. »

Kucherov a été considérablement plus impressionné par Andrei Vasilevskiy, qui l’a battu au trophée Conn Smythe après avoir arrêté 135 des 141 tirs de la série et battu un record de la ligue en gardant cinq blanchissages consécutifs.

« Son niveau de compétition est aussi élevé qu’il peut l’être », a jailli Kucherov, qualifiant le manque de reconnaissance perçu de son compatriote « numéro un conneries * t ».

« Je me souviens de lui quand il avait 16 ans. Il a toujours été le gars qui se soucie du jeu et veut être meilleur et il veut être n ° 1. Et, comme nous pouvons le voir, il l’est.

« Vasi était exceptionnel. Je lui disais tous les jours : ‘Vasi, tu es MVP – tu es le meilleur joueur.’ C’est le meilleur. Il nous a gardés dans le match. Remarquable, je ne peux même pas en dire plus. »

Vasilevskiy a semblé être pris par surprise lorsqu’on lui a dit qu’il avait remporté la distinction sur la glace.

« Ce n’est pas à propos de moi » a-t-il insisté en appelant ses parents alors qu’il était sur la glace. « Il s’agit de l’équipe. Toute l’équipe le mérite, c’est sûr. »

« Il est probablement quatre ou cinq heures du matin en Russie maintenant, et [my family] me regardaient le matin.

« C’est donc incroyable de partager ce moment avec eux. Malheureusement, ils n’ont pas pu venir ici pour ce match car c’est un peu compliqué, mais j’ai ressenti leur soutien, et c’est tout simplement incroyable.

« C’est un gars très humble » dit Kucherov. « Il ne veut pas que les gens près de lui disent qu’il est le meilleur.

« Il veut prouver qu’il est le meilleur, mais je sais qu’il est le meilleur, tu sais ?

« Il veut me prouver, mais je me dis ‘Vasi, tu m’as donné raison il y a longtemps. Quand j’avais 15 ans, tu me l’as prouvé.

« Même s’il se fait voler chaque année par la LNH, ne pas obtenir le Vezina [award for the NHL’s best goaltender], il est toujours humble, il travaille toujours dur.

« S’il jouait sur un marché différent, il prendrait ce Vézina année après année. Il battrait tous les records – peu importe, bla, bla, bla. Il est le meilleur. »

Vasilevskiy faisait face à un grand gardien des Canadiens Carey Price. « Je ne peux pas croire comment il ferme la porte aux plus grands matchs de sa carrière », s’est émerveillé l’entraîneur du Lightning Jon Cooper de son gardien de but.

« C’est le gros chat et, lorsqu’il s’enferme, il est remarquable à regarder. Et tu regardes le gars contre qui il va [Price]: soyons honnêtes, le meilleur gardien de mon époque, nous venons de jouer contre.

« Et le meilleur gardien de la prochaine ère est le gardien qui vient de remporter la coupe Stanley.

« Donc, je pense que les amateurs de hockey ont eu le privilège de voir jouer deux gardiens générationnels ce soir. Et un flambeau a été passé. »