Une star d’Action Hero, Ayushmann Khurrana, salue les fans à l’extérieur du bungalow de Shah Rukh Khan, Mannat

Dimanche, la star de An Action Hero, Ayushmann Khurrana, a accueilli ses fans devant le bungalow Mannat de Shah Rukh Khan. S’adressant à Instagram, Ayushmann a partagé une photo qu’il a sous-titrée : “Mannat se guzar raha tha. Toh ek mannat maang li. #AnActionHero #2ndDecember #SRKian.”

Sur la photo, l’acteur de Dream Girl pouvait être vu regardant vers le bungalow de SRK et ses fans rassemblés autour de sa voiture. Peu de temps après que l’acteur a partagé la photo, les fans ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de cœur et de feu. “Srkians pour la vie”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “L’amour du fan de SRK.” “Le plus grand srkian du monde”, a commenté un autre fan.





L’acteur de 38 ans s’occupe des promotions de son prochain aux côtés de son réalisateur Anirudh Iyer. Après les promotions de leur prochain film, les deux se sont assis et ont partagé des informations exclusives sur leur film avec ANI, tout en s’ouvrant sur la prétendue culture de boycott contre Bollywood.

Concernant la relation du film avec la culture du boycott, Ayushmann a déclaré à l’ANI : “L’intrigue du film est basée sur cette époque et sur tout ce que nous avons vu ces dernières années. Tout ce qui s’est passé dans un passé récent ou qui se passe maintenant a également été décrit. bien dans le film. Vous en aurez sûrement un aperçu dans le film. Qu’il s’agisse d’une campagne en ligne ciblée contre une star ou de la vulnérabilité d’une superstar, vous trouverez tout cela dans ce film. Le film, en un mot, dépeint comment la société réagit à une star de nos jours.”

Sur la soi-disant culture du boycott, qui a fait des ravages sur certaines sorties à gros budget, notamment la vedette d’Aamir Khan Laal Singh Chaddha et Samrat Prithviraj d’Akshaye Kumar, Iyer a déclaré à ANI : “Ce qui se passe est très évident mais j’aimerais donner une réponse élaborée à cette question. Il y a toujours deux façons de voir cela – la répercussion et la punition. Je pense que personne ne mérite d’être puni de cette façon. C’est faux. Il y a une légère différence entre ces deux points de vue et je Je crois fermement qu’il faut comprendre cette différence.”

Récemment, les créateurs ont dévoilé le numéro d’article Aap Jaisa Koi qui mettait en vedette la diva de Bollywood Malaika Arora avec Ayushmann et a recueilli des réponses massives du public.

Dirigé par Anirudh Iyer, le film met également en vedette Jaideep Ahlawat dans le rôle principal et marque le premier film plein d’action de l’acteur de Bala de sa carrière. En dehors de cela, il sera également vu dans un prochain film comique Dream Girl 2 face à Ananya Panday, Paresh Rawal, Rajpal Yadav et Vijay Raaz et devrait sortir sur les grands écrans en juin 2023. (Avec entrées de l’ANI)