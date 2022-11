Une star controversée de la NBA s’excuse pour l’antisémitisme

Kyrie Irving a admis que le film dont il faisait la promotion sur Twitter contenait de « fausses déclarations antisémites »

La star de la NBA, Kyrie Irving, a présenté des excuses pour avoir partagé un lien vers un film qu’il a admis contenir “fausses déclarations antisémites” après avoir été suspendu par son équipe, les Brooklyn Nets, pendant au moins cinq matchs.

Irving a tweeté un lien vers “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America” ​​jeudi dernier, ce qui a déclenché une ligne d’antisémitisme qui l’a vu condamné par son équipe, son propriétaire et la NBA.

Au début, il a agi avec défi et a défendu son droit de publier le message avant de le supprimer, puis s’est engagé à faire un don de 500 000 $ à la Ligue anti-diffamation alors que la controverse s’intensifiait.

Après que les Nets aient suspendu la garde pendant au moins cinq matchs pour avoir refusé “de dire sans équivoque qu’il n’a aucune croyance antisémite, ni de reconnaître des éléments haineux spécifiques dans le film”, Irving s’est rendu sur Instagram pour enfin présenter des excuses directes à la communauté juive.

Irving a dit qu’il était désolé pour tous ceux qui auraient pu être offensés par le film, qui, a-t-il reconnu, contient « certaines déclarations, récits et langages antisémites faux qui étaient faux et offensants pour la race/religion juive ».

“À toutes les familles et communautés juives qui sont blessées et affectées par mon message, je suis profondément désolé de vous avoir causé de la peine et je m’excuse.” –– Kyrie Irving s’excuse via Instagram pic.twitter.com/Ox58s3Aaug – Sports illustrés (@SInow) 4 novembre 2022

“J’ai d’abord réagi par émotion d’avoir été injustement étiqueté antisémite, au lieu de me concentrer sur le processus de guérison de mes frères et sœurs juifs qui ont été blessés par les propos haineux tenus dans le documentaire”, il a dit.

“Je veux clarifier toute confusion sur ma position dans la lutte contre l’antisémitisme en m’excusant d’avoir publié le documentaire sans contexte et une explication factuelle décrivant les croyances spécifiques dans le documentaire avec lesquelles j’étais d’accord et en désaccord.”

Les Nets ont déclaré qu’Irving ne serait autorisé à jouer à nouveau pour eux qu’après avoir subi “mesures correctives”.

La franchise a dit que c’était “consterné” qu’Irving, lorsqu’on lui en avait donné l’occasion, “a refusé de dire sans équivoque qu’il n’avait aucune croyance antisémite, ni de reconnaître des éléments haineux spécifiques dans le film.”

En raison de sa suspension, Irving ne reviendra pas à l’action pour les Nets jusqu’à ce qu’ils affrontent les Lakers à Los Angeles le 13 novembre, à condition que l’interdiction ne dure que cinq matchs.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, qui est juif, a critiqué Irving jeudi et a déclaré qu’il avait fait “une décision imprudente de publier un lien vers un film contenant du matériel antisémite profondément offensant.”

La saison 2022/2023 sera probablement la dernière d’Irving à Brooklyn, compte tenu de sa liste croissante de controverses et du fait qu’il deviendra agent libre l’été prochain.

En plus d’exprimer son soutien au théoricien du complot Alex Jones, il a également raté la plupart des matchs de la saison dernière en raison de son refus de se faire vacciner, ce qui est contraire au mandat de vaccination Covid de New York.